馮世寬怒批吳怡農「渣男」 嚴德發：全民國防自己救國
馮世寬怒批吳怡農「渣男」 嚴德發：全民國防自己救國
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-16 10:36:39｜update2020-10-16 11:18:41
中共軍機近來頻繁擾台，民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農日前提出「全民皆兵」的想法，主張透過「在家當兵」的方式將全民國防深植於日常生活。不料，昨（15）日卻遭到前國防部長、退輔會主委馮世寬痛批「渣男」。對此，國防部長嚴德發今（16）日受訪表示，全民國防就是要凝聚全民共識，落實自己國家自己救的精神。
行政院長蘇貞昌16日率領相關部會赴立法院進行施政報告，嚴德發會前受訪時表示，感謝外界對國防事務的關心，全民國防是近年來國防部一直積極推動的項目，不但凝聚全民國力支持國防，也呼應「自己國家自己救」的相關作為。嚴德發進一步指出，國土防衛是防衛作戰的一環，國軍拒敵彼岸、防衛國土有一連串防衛作戰的構想規劃，國防部近期也推動後備戰力改革，就是要落實國土防衛戰力的提升，後備部隊改革從打裝編訓改革，編組也從12萬增加至26萬人次，依照任務需要擴大編組與選員，國防部已經完成相關規劃，包括訓練強度、訓期都將有所增加，裝備也納入規劃，後續將按照規劃他逐步推動，國土防衛沒有問題。
針對馮世寬昨日受訪時痛批吳怡農「那是個渣男啦，不要聽他的」，更主張要全民國防。嚴德發表示，馮世寬主要是強調全民國防，而全民國防就是要凝聚全民共識，發揮全國總力支持國防，也落實自己國家自己救的精神。針對立榮航空一架飛東沙的包機昨天因無法進入香港飛航情報區，不得不中途返航。嚴德發表示，經查證，當時中共在周邊海空域沒有軍演活動，海事局也沒有射擊公告，希望中共當局遵守國際飛航組織規範，重視國際飛航安全，不要破壞國際飛航秩序。對於共機昨晚罕見擾台，嚴德發表示，中共擾台牽涉到他們整個的企圖、行動，不分白天或晚上，我們都有掌握。