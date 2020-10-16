馮世寬怒批吳怡農「渣男」　嚴德發：全民國防自己救國

針對立榮航空一架飛東沙的包機昨天因無法進入香港飛航情報區，不得不中途返航。嚴德發表示，經查證，當時中共在周邊海空域沒有軍演活動，海事局也沒有射擊公告，希望中共當局遵守國際飛航組織規範，重視國際飛航安全，不要破壞國際飛航秩序。對於共機昨晚罕見擾台，嚴德發表示，中共擾台牽涉到他們整個的企圖、行動，不分白天或晚上，我們都有掌握。