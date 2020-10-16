NBA／火箭想送走威少　美媒：因他跟哈登不配

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

NBA／火箭想送走威少　美媒：因他跟哈登不配

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-10-16 10:26:11

Rockets Wizards Basketball
▲James Harden(左)、Russell Westbrook。（圖／美聯社／達志影像）
根據《紐約郵報》記者Marc Berman報導，在火箭總管Daryl Morey低調請辭後，內部人士認為火箭可能會尋求交易走球星「威少」Russell Westbrook，因為他和一哥「大鬍子」James Harden並不搭。
Berman將兩位後衛Westbrook和前火箭成員Chris Paul拿來相比，儘管前者年紀較小，但兩人合約都對火箭是筆龐大負擔，若前者進入自由球員市場，可能會吸引尼克高層的一些注意力。
一位NBA高層認為，「我無法想像他們將Harden和Westbrook綁在一起，Westbrook作為球隊中最好的球員時，表現最出色，但Harden需要的是射手，不是一個持球的控球後衛，我認為Westbrook會變成交易籌碼。」

去年夏天雷霆送出Westbrook和火箭交換Paul 以及兩個首輪籤還有未來的 2021 、 2025 年選秀權，Westbrook和Harden在火箭重新聚首，可惜兩人搭檔在季後賽表現不佳，火箭遭最後奪冠的湖人在次輪淘汰。
 
關鍵字

延伸閱讀

  • 人為縱火？保育志工陳盡川快艇上架遭火燒毀殆盡
  • 羽球／小亂流不打緊　丹麥賽唯一台將周天成順利晉8
  • 網球／謝淑薇宣布壞消息：東京奧運確認無法參賽
  • NBA／來一年就被交易？美媒：火箭想賣威少尼克有意接手
  • NBA／辱罵威少是垃圾　Rondo老哥將被禁止觀賽數場

NOW民調中心

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

繼續作答
果粉看過來！蘋果（Apple）發表許多新款，您會想買嗎？

果粉看過來！蘋果（Apple）發表許多新款，您會想買嗎？

繼續作答
您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀