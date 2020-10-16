NBA／火箭想送走威少 美媒：因他跟哈登不配
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-16 10:26:11
根據《紐約郵報》記者Marc Berman報導，在火箭總管Daryl Morey低調請辭後，內部人士認為火箭可能會尋求交易走球星「威少」Russell Westbrook，因為他和一哥「大鬍子」James Harden並不搭。
Berman將兩位後衛Westbrook和前火箭成員Chris Paul拿來相比，儘管前者年紀較小，但兩人合約都對火箭是筆龐大負擔，若前者進入自由球員市場，可能會吸引尼克高層的一些注意力。一位NBA高層認為，「我無法想像他們將Harden和Westbrook綁在一起，Westbrook作為球隊中最好的球員時，表現最出色，但Harden需要的是射手，不是一個持球的控球後衛，我認為Westbrook會變成交易籌碼。」
去年夏天雷霆送出Westbrook和火箭交換Paul 以及兩個首輪籤還有未來的 2021 、 2025 年選秀權，Westbrook和Harden在火箭重新聚首，可惜兩人搭檔在季後賽表現不佳，火箭遭最後奪冠的湖人在次輪淘汰。