MLB／柯瑞亞起死回生再見全壘打 太空人追光芒只剩1場
MLB／柯瑞亞起死回生再見全壘打 太空人追光芒只剩1場
記者吳政紘/綜合報導
calendar_today2020-10-16 10:50:54
大聯盟美聯冠軍賽第5場，光芒隊以3:4不敵太空人，太空人靠Carlos Correa（柯瑞亞）9局下轟出再見全壘打，讓太空人續保一線生機，目前兩隊系列賽戰成2:3，光芒只領先1場。
太空人這場比賽依舊是輸了就回家，不過首局就由「春天哥」George Springer敲出首局首打席全壘打領先。光芒隊頑強抵抗，3局上Brandon Lowe開轟追平全壘打，他在光芒隊例行賽有全隊最多的14轟演出，不過季後賽41打數僅有3安打，這發紅不讓也終於讓他在季後賽有好表現。
光芒以「假先發」迎戰太空人「牛棚日」調度，光芒讓救援的John Curtiss先上，Josh Fleming中繼3局，沒想到Nick Anderson卻被轟出再見全壘打，太空人則是動用投手車輪戰，一共推出7名投手上陣。
Michael Brantley敲出右外野2分打點適時安打後，光芒由季後賽超會開轟的Randy Arozarena扛出紅不讓，崔志萬8局也開砲，讓兩隊重回平手。
太空人9局上壓出守護神Ryan Pressly關門，9局下，Carlos Correa一棒敲出中外野全壘打，也幫助太空人保有一線生機。