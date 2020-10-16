台積電股價漲5成、市值逾11兆！謝金河讚：巨石鎮台灣
台積電股價漲5成、市值逾11兆！謝金河讚：巨石鎮台灣
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-10-16 10:58:00｜update2020-10-16 11:29:43
台積電昨（15）日舉辦法說會，第三季每股盈餘為5.30元，獲利再創歷史新高，今（16）日早盤跌約0.6%，來到448.5元左右，不過財信傳媒董事長謝金河今日於臉書發文指出，台積電在過去一年保持高度成長，單是股價就大漲53.8%，市值也從7.6兆成長到11.746兆元，「只能用出類拔萃來形容。」
謝金河發文表示，看看過去這一年，台積電發生了多大的變化，去年的今天，台積電股價294.5元，今天是453元，單是股價就大漲53.8%，市值也從7.6兆成長到11.746兆元，在很高的基期，台積電仍保持高度成長，只能用出類拔萃來形容，這個護國神山角色更像一顆巨大石頭鎮住台灣。昨天台積電法說會，台積電又刷新紀錄，一是毛利率拉升至53.4%，謝金河說，這兩年如果大家把台積電毛利率逐季檢視，會更驚嘆，因為毛利率到53%，而第三季新台幣強升至接近彭淮南防缐的28.5元左右，台積電毛利率還可以進一步拉升至53.4%，只能用佩服來形容。這也提醒台灣的企業，拉升毛利率才是應對台幣升值最佳的法則。謝金河進一步指出，台積電公布第三季EPS5.3元，前三季14.47元，也預估第四季會比第三季有2.1到4.6%的成長，那麼台積電今年EPS挑戰20元可能不是難事。用這個數字來推估，台積電本益比22.5倍，殖利率2.22%，拿台積電與全球大市值企業來比，台積電仍有高度投資價值。一年的變化，台積電市值從全球23已經躍升至第十名，這個進程令人刮目相看。