時力退黨民代組「二〇四六台灣」　推落實廢省等修憲主張

參與立院修憲委員會的立委林昶佐表示，過去十幾年來，陸續在不同的議題場合、政治領域分別結識了不同背景的夥伴們，這次因為憲改這個歷史時刻而集結在一起，串連成立「2046台灣」，讓這次不只是單純的階段性修憲，更是凝聚年輕政治工作者的國家共同願景的過程。這是一段彌足珍貴的機緣，我們一起許下承諾，一起共同行動，讓2046年的台灣成為一個正常、尊嚴而美好的國家。
賴品妤表示，目前修憲委員會名單已經通過，憲改也開始啟動，各黨團比較有共識的議題，可以優先來推動民眾的參與。像是公民權18歲、廢考監等議題，我也建議委員會和公聽會除了專家學者和委員們之外，也可納入地方政府、公職人員、青年團體，以及各種多元族群背景的代表，一起來集思廣益。尤其關於18歲公民權的部分，從憲法上來修改，能讓年輕人更勇於發聲，增加世代溝通的機會，這樣一來，台灣民眾也會更有機會了解彼此不同的觀點，以及對未來台灣社會的想像，才能共同面對更多台灣面臨的挑戰。
曾玟學表示，在這個關鍵的憲改時刻，我們應該要把握機會，擺脫不合理的框架與束縛，共同想像新國家的樣貌，而地方治理的模式，會是形塑國家的重要制度。目前的行政區域劃分，加上不合時宜的制度運作，導致縣市間發展的失衡難以弭平。我們應要設計適合台灣的地方自治制度，並全面檢討國家體制。這次的修憲工程也應納入更多的聲音與討論，凝聚台灣人民對未來的想望，並在新憲法的架構下逐步前進，期盼能共同努力、打造一個團結而自主的美好國家。
林穎孟表示，318學運以後我們成功進入體制內，現在該換我們來告訴社會，未來三十年，我們要帶來怎麼樣的台灣。修憲關係到下一階段台灣的模樣，對此我認為有幾件非常重要的事情：第一，讓台灣成為團結的台灣。從漢人治理的大陸國邁向南島漢共治的太平洋國家，以土地台灣文明為主體，建立海洋國家定位。第二，讓台灣邁向進步多元的台灣。性別、性傾向平等入憲，確立多元性別平權之憲法人權保障。期盼大家一起打造一部適宜台灣本土、進步的憲法。
黃郁芬表示，憲改將是我們這個世代重新凝聚整個社會共識的時刻，不論是基本人權權利清單、地方政治的改革，以及如何創造一個更符合台灣人期待的國家，都是這次憲改不應迴避的課題。我相信這是所有關心台灣未來的民眾都盼望的事。戴瑋姍表示，今年啟動修憲討論，我特別關注其中幾個議題：第一是文化權入憲《文化基本法》通過後，加強保障文化及文化權。若能進一步將文化權入憲，重視文化發展、保護文化資產、讓文化不受干預的成長，才能壯大台灣文化。第二是動物保護入憲目前全世界有7個國家和歐盟，已在憲法中納入動物保護。動物在法律上被歸類為物品和財產，而非生命。人與動物間的關係應該重新界定，讓台灣成為更尊重生命的國家。
2046年是二次大戰終戰100年、民選總統50年，所以將團體名稱訂為「二〇四六台灣」，主張推動廢省等修憲，將在全國各地舉辦公民憲政改革論壇，並繼續凝聚不同層次的憲改主張，提出具體版本，與全民一起參與歷史性的憲改工程。