NBA／前火箭狀元有望接新主帥 美媒：哈登、威少都喜歡
NBA／前火箭狀元有望接新主帥 美媒：哈登、威少都喜歡
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-16 12:03:42
火箭在季後賽次輪敗給最後奪冠的湖人出局，也代表主帥Mike D'Antoni和球隊合約走完，不再續約，新教頭人選美國媒體透露，前火箭狀元John Lucas相當有望接任，尤其當家一哥「大鬍子」James Harden非常中意。
10月底將滿67歲的Lucas曾是1976年火箭選秀首輪第一指名的狀元後衛，並入選NBA最佳新秀陣容，生涯來來去去換了7次東家，最後在火箭退役，曾任馬刺、76人和騎士總教練，不過戰績平平，目前是火箭球員培養主管。根據《紐約時報》記者Marc Stein報導，多位消息人士透露，Lucas比之前更有希望成為火箭新任主帥，火箭隊內至少有3名關鍵人物都很欣賞他，包含Harden、Russell Westbrook以及球隊總經理Rafael Stone。不過Stein也提到火箭其他考慮的人選，包含前尼克隊教練Jeff Van Gundy，但執教風格和目前的火箭不太相符，還有獨行俠助教Stephen Silas，後者4年前就曾列入火箭主帥考慮人選中。