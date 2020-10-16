川普電視答問會上批拜登　選民提問聚焦疫情與經濟

川普在今晚由美國廣播公司（ABC）「今日秀」（Today）節目主持人賈斯禮（Savannah Guthrie）主持的市民大會上，依然砲火隆隆，強勢攻擊拜登，撇清疫情處理不當；一方面對譴責白人至上主義（Whitesupremacy）閃爍其詞、抨擊俗稱「歐巴馬健保」（Obamacare）的「平價醫療法」（Affordable Care Act），卻迴避醫改細節。
他也不忘誇口自己過去3年多的成績。
今天的這場市民大會從川普確診議題談起，針對他在第一場總統辯論前是否曾經檢測、為何不提倡戴口罩與隔離防疫等問題，川普沒有正面回應。
川普也捍衛自己的疫情處理，再次重申他很早就對中國與歐洲國家祭出旅行禁令，反而是拜登與美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）反對。他說，「我們表現出色」，疫苗也即將問世。
除了疫情，出席大會的美國選民也十分關心經濟發展。川普表示，在疫情爆發前，美國經濟表現亮麗，他相信美國經濟很快就會重回軌道，明年經濟將會較以往更好。
他也不忘批評裴洛西政治操作經濟紓困案，但表示願意與她持續協商，如果白宮與眾議院民主黨人能就此達成共識，參議院共和黨議員將會跟進。
此外，賈斯禮詢問川普是否會接受政權和平轉移，川普先是表示他樂觀其成，但希望是乾淨的選舉，並隨即重提對選舉的質疑，認為存在弊端。他指控有地區發現丟棄在垃圾桶裡的選票上有他的名字，「我感覺不快」。
在被問及最高法院大法官提名時，川普稱讚提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）十分傑出。至於他是否願意見到最高法院推翻墮胎權判決時，川普不願答覆，僅表示，沒有和巴瑞特談到這個議題，他不希望因為表達自己的觀點造成影響。
賈斯禮最後問川普選民為何該讓他連任時，川普表示，「因為我做得很好」，美國經濟強勁、疫苗即將問世、就業情況前所未見、重建軍隊也重建邊境，「明年將比以往更好」。（編輯：周永捷）1091016