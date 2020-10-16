國民黨團三度佔議場 要蘇貞昌道歉、完整專家會議紀錄
國民黨團三度佔議場 要蘇貞昌道歉、完整專家會議紀錄
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-10-16 11:02:42｜update2020-10-16 11:57:22
立法院今（16）日邀請行政院長蘇貞昌來立法院報告、並備質詢，國民黨團不滿民進黨在瘦肉精豬肉進口議題反覆，在13日就占領議場，要求蘇貞昌為此道歉，否則不讓他上台。今日更是加碼，要求衛福部公開完整的專家諮詢會議談話內容，了解政府做決策時的考量點。上午議場持續被佔領，民進黨團也未有強勢清場的意圖，料議事又將癱瘓一日。
本會期為了瘦肉精美豬議題，含今日這次，國民黨團已是第三度占領議場，拒絕讓蘇貞昌上台，但日前國民黨團的訴求相對單純，僅要蘇為民進黨在野時反對進口、現今又打算以完全執政的優勢強勢通過，反覆的態度道歉。但在本周又發現早在9月初、衛福部就曾低調召開一場專家會議，出席的專家過半數對瘦肉精反對、有疑慮，會議結論卻依照CODEX（國際食安法典）的標準。國民黨團上午開完黨團大會後，便進入議場，除了屢屢登場的1：1美豬模型外，這次還加了總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中的人形立牌。
但由於民進黨團方面似乎也沒有強勢清場的意圖，國民黨團的立委僅上午9點至10點有較多的立委鎮守議場，隨後便陸續有人離場、處理他們各自的會議、活動。黨團開啟直播，由立委輪班接棒上台開講，訴說政府沒有做好配套、未來進口美豬可能的後果。
雖然行政院長蘇貞昌無法上台，但仍有不少行政院政務委員如唐鳳、林萬億、張景森等人坐在自己的位子上處理公文，遠看像是台上立委講課、台下政委聽課的奇特景象。
此外，衛福部在給國民黨團會議紀錄時，刻意將每位發言的專家名字改以A、B、C、D等英文字母做代號，讓人無法辨別每個人的立場，發言紀錄也經過篩選，並非完整全文。除了堅持要蘇貞昌道歉，國民黨團加碼要求衛福部公開完整的會議紀錄、會議錄影，否則會持續杯葛蘇貞昌。而對於國民黨團連兩次院會杯葛，蘇貞昌表示，立法院邀請他來詢答，國民黨團又不讓他上台，這是很傲慢的態度，「覺得行政院哪裡做不好，應該對我詢答，不敢跟我面對面對詢答，這是心虛，霸佔主席台，坐領高薪，人民一定不滿意。」