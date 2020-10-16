郭台銘讚鴻海科技日「最好生日禮物」　嚴陳莉蓮到場祝福

創辦人郭台銘雖然無法到場，但遠在美國的他特別準備了一段影片，他回想創業過程中有許多艱辛，大集團要守成不容易，今天科技日登場，代表董事長劉揚偉不僅守成更要往前衝，有系統的開創布局，在既有基礎上進行內部各種優化提升外，還成立鴻海研究院要研發最前瞻的科技，今日也將發表初步成果，他說科技日就是最好的生日禮物。
嚴陳莉蓮會上致詞則表示，鴻海提出「3+3」（三大新興產業：電動車、機器人、數位健康），結合3大新興技術：人工智慧、半導體、新世代通訊）研發領域，顯示出集團跨越後疫情時代的企圖心，也相信這個藍圖也是台灣產業轉型升級的指標。裕隆集團在汽車產業深耕多年，很高興在電動車領域與鴻海合作。
電動車部分，其實鴻海今年1月中即宣布將與飛雅特克萊斯勒汽車簽署合作協議，未來將設立合資企業，專注於開發及生產純電動汽車，並進一步經營車聯網業務。同時也將匯集雙方在汽車設計、機構工程和生產製造以及行動軟體技術領域的能力，共同投入於不斷成長的電動汽車市場。
緊接著2月初宣布與裕隆簽署合作協議，推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態。董事長劉揚偉曾說，雙方的新合資公司將結合裕隆旗下華創車電的整車技術開發，以及鴻海在電子零組件的製造設計能力，發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，共同發展汽車相關業務，為汽車產業帶來創新模式。