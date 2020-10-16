連勝文談中天　民進黨送給共產黨嘲笑台灣民主的題材

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連勝文談中天　民進黨送給共產黨嘲笑台灣民主的題材

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-10-16 11:27:06

國民黨智庫副董事長連勝文。（圖/記者林柏年攝）
▲國民黨智庫副董事長連勝文16日表示，自己很少看電視，但如果中天被關台，是民進黨送給共產黨嘲笑台灣民主的題材。（圖/記者林柏年攝）
國民黨智庫副董事長連勝文16日聲援中天新聞台換照，他表示，自己很少看電視，但如果中天被關台，就是民進黨再度失去政權，倒數開始的第一天，也是民進黨給共產黨嘲笑台灣民主的題材，因為民進黨與共產黨的距離，其實沒有大家想像得這麼遠。
以下是連勝文針對中天案，刊登於臉書的全文：
我相信，當民進黨基於政治理由將中天新聞關台的那一天，就是民進黨再度失去政權倒數開始的第一天。

我很少看電視，更少看政論節目，況且中天報導的新聞內容，也不是每一則我都認同。但重點是不管你喜不喜歡一個媒體，都不能因為執政者個人好惡，或者政黨的利益而決定剷除這個媒體。

國民黨執政時，所有的綠媒，包括三民自（三立、民視、自由時報）及年代新聞台、蘋果等媒體，批評國民黨的火力遠勝過中天批評民進黨，但是這些新聞台或報紙，有哪個因此被國民黨關掉？民進黨特定人士關台的作法，或可更加鞏固他們在深綠選民中英雄形象，但絕對會因此失去更多中間選民。也讓台灣人更看清楚民進黨為了保有權力，及因權力而來的龐大利益，種種不擇手段的醜惡嘴臉。

民進黨因為政治理由而把批判他們的中天新聞關掉，這種控制輿論、脅迫媒體的做法，與他們所批判的中共，有什麼差別？只是手段比較細膩嗎？但這種控制輿論的作法，只是給共產黨更多嘲笑台灣民主的題材，讓大陸人認為所謂台灣民主，在民進黨執政時，根本就是一種「順我者昌、逆我者亡」的山大王統治模式。
或許民進黨與共產黨可以在控制媒體，箝制言論方面，找到彼此的共同點，甚至互相切磋，變成民共兩黨「求同存異」的基礎。或許大家終於發現，民進黨與共產黨的距離，其實沒有大家想像得這麼遠。
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