共機頻擾台　陳水扁：要對蔡英文有信心

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共機頻擾台　陳水扁：要對蔡英文有信心

新頭殼newtalk

calendar_today2020-10-16 14:19:47

▲ （圖／新頭殼）
▲ 中共軍機近來頻頻擾台挑釁，前總統陳水扁在臉書談及美中台局勢。（圖／新頭殼）
中共軍機近來頻頻擾台挑釁，前總統陳水扁在臉書談及美中台局勢，他認為台灣人要對對總統蔡英文有信心，陳水扁也總結自己8年總統經驗，面對中共威脅，結論就是「你越不怕共產黨，共產黨越怕你」、「你越怕共產黨，共產黨越不在理你」
陳水扁透過影片在臉書談起美中台關係以及台海局勢，首先提及蔡英文的兩岸政策、中國政策，蔡英文不斷強調台灣絕對沒有挑釁，陳水扁也同意蔡英文所言，認為「不是我們搞出來的」。
陳水扁指出，自從美國共和黨總統川普上台後，美中關係對抗以及美中貿易戰，至今無法收拾，這帳絕對不可能算在蔡英文身上，但有人可能會想說美中貿易大戰打到現在，沒有簽個東西也講不過去，所以要做個交代，有可能美國私底下一直說要簽。

對於中共頻頻文攻武嚇，共機近來更時常擾台，陳水扁認為，中共要打台灣，又不是現在才開始的，中國可以拿下台灣，也不代表他一定會打台灣，因為這不是在打台灣，而是在向美國宣戰，台灣不見，不符合美國的國家利益，並不是說我們一定要靠誰，但國際政治就是這麼複雜，這不只是單純台灣內部問題，以不僅是台海問題，而是牽連到美中台三角關係以及亞太地區國際局勢的問題。

陳水扁表示，面對中共威脅，根據他8年總統經驗，結論只有2句話，「你越不怕共產黨，共產黨越怕你」、「你越怕共產黨，共產黨越不在理你」，呼籲台灣人不能怕。

陳水扁自認，當了8年的總統，走台灣的國家路，主張台灣中國一邊一國、推動歷史性第一次全民公投，走出住民自決的第一步、廢除主張一個中國終極統一的國統綱領、以「台灣」之名申請加入WHO和聯合國，甚至推動台灣入聯的公投，但是都沒有發生所謂的台海危機、中國也沒來打台灣。

最後他呼籲，「所以我說不用怕、不用怕，我們要對自己有信心，要對蔡英文總統有信心」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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