7成南韓人對日本沒好感！原因有歷史、主權、慰安婦議題

結果顯示，對於目前的日韓關係，回答「非常壞」或「算是壞」的日本人約占54.7%，比去年6月公布的調查結果減少8.8個百分點。回答日韓關係「非常壞」或「算是壞」的韓國人約占88.4%，比去年調查結果高出22.3個百分點。
報導說，日本政府加強對韓國出口管制等措施，使得韓國輿論對日本的看法趨於嚴峻。
有關二次大戰期間的徵用工問題，這項民調問到「應如何做才能解決」，回答「這問題已解決」的日本民眾有29.3%；回答「應遵照韓國最高法院的判決」的韓國人有36%。
當問到韓國要將扣押日本企業的資產出售並現金化的問題，在日本，回答「支持日本政府採取對抗措施」的民眾有54.2%；在韓國，回答「支持韓國政府對日本採取反制措施」者有54%。這凸顯日韓兩國人民情感惡化。
「言論NPO」的代表工藤泰志表示，為了避免日韓兩國人民情感持續惡化，讓關係正常化，日韓兩國政府有必要努力。
對於對方國家的印象，回答「不好」或「算是不好」的比例，日方有46.3%，比去年少3.6個百分點。韓方高達71.6%，比去年增21.7個百分點。
被問到印象不好的理由時，日方回答「因歷史問題，韓國一直批評日本」有55.7%，居最多；其次是回答「因竹島（韓國稱獨島）領土問題對立」者29.4%；回答「日韓已針對慰安婦問題達成協議但後來產生對立」者23.3%。
韓國回答「日本對於侵略韓國的歷史未正確地反省」者有61.3%，居最多；其次是回答「因獨島（日本稱竹島）領土問題對立」者45%；回答「對日本的政治領導人的言行不懷好感」者24%。
另一方面，對於對方國家懷好印象的理由，在日本，回答「關注韓劇或音樂等韓國文化」者有58.7%；回答「韓國的餐飲文化、購物具魅力」者有52.1%；「同是民主國家」者有21.6%。
在韓國，回答是因為「日本人親切、誠實」者有58.1%；回答「日本是生活水準高的先進國」者47.6%；回答「日本製的產品品質好」者33.9%。
民調問及「認為日韓關係重要嗎」，回答「重要」或「還算重要」的比例，日方是48.1%；韓方是82%。
至於對對方國家元首的印象，回答「很壞」或「算是壞」的比例，日方是49.7%，比去年少1.1%；韓方是90%，比去年增10.7個百分點。（編輯：馮昭）1091016