NBA火箭隊經理摩瑞辭職　央視開酸：一路走好

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NBA火箭隊經理摩瑞辭職　央視開酸：一路走好

中央社

calendar_today2020-10-16 12:32:19

▲美國職籃 NBA 休士頓火箭隊經理摩瑞（ Daryl Morey ），去年因在推特發文支持香港反送中抗爭，慘遭中國大陸抵制。資料照。（圖／取自 businessinsider ）
▲美國職籃 NBA 休士頓火箭隊經理摩瑞（ Daryl Morey ），去年因在推特發文支持香港反送中抗爭，慘遭中國大陸抵制。資料照。（圖／取自 businessinsider ）
（中央社台北16日電）NBA火箭隊總經理摩瑞（DarylMorey）宣布辭職後，中國央視體育頻道發言人今天上午說，任何企圖傷害中國人民感情的言行都要付出代價，希望摩瑞「一路走好」。
去年10月4日，摩瑞在推特上貼出「為自由而戰，與香港站在一起」，被解讀為力挺香港「反送中」抗爭後，因為摩瑞與NBA拒絕道歉，官媒央視帶頭抵制，先停播火箭隊賽事，其後更全面停播NBA賽事。
相隔一年後的10月10日，央視體育才復播NBA總冠軍賽，並稱這是「正常的轉播安排」；但摩瑞當時尚未辭職，NBA也未道歉，央視因此遭大陸網友冷嘲熱諷。

央視新聞報導，中央廣播電視總台央視體育頻道發言人16日上午稱，已經獲悉摩瑞辭職，對此「不作評論」，祝賀史東（Rafael Stone）升職為火箭隊新任總經理。

發言人重申，「任何企圖傷害中國人民感情的言行都要付出代價」。希望摩瑞「一路走好」。

摩瑞辭職的消息，今天上午躍為中國熱搜新聞，大陸網友一面倒叫好，並認為這就是央視復播NBA的交換籌碼。

不過大陸媒體相對謹慎，除了指NBA在中國全面復甦有望，並未將摩瑞走人的原因與央視復播聯想在一起。

中國NBA名嘴蘇群在騰訊網發文稱，摩瑞辭職應該要感謝此前淘汰火箭隊的湖人隊。「要不是湖人，這件事還真不好辦」。

他並稱，過去一年，NBA經歷了史無前例的痛苦。湖人和球星詹姆斯（LeBron James）拯救了火箭，拯救了NBA，「至少拯救了NBA在中國的未來」。
因為摩瑞遭到中國抵制，NBA總裁席佛（AdamSilver）此前估計聯盟將損失4億美元（約新台幣116億元）；火箭隊更因此失去中國廠商的贊助與大陸球迷的支持。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1091016
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