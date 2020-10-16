NBA火箭隊經理摩瑞辭職　央視開酸：一路走好

相隔一年後的10月10日，央視體育才復播NBA總冠軍賽，並稱這是「正常的轉播安排」；但摩瑞當時尚未辭職，NBA也未道歉，央視因此遭大陸網友冷嘲熱諷。
央視新聞報導，中央廣播電視總台央視體育頻道發言人16日上午稱，已經獲悉摩瑞辭職，對此「不作評論」，祝賀史東（Rafael Stone）升職為火箭隊新任總經理。
發言人重申，「任何企圖傷害中國人民感情的言行都要付出代價」。希望摩瑞「一路走好」。
摩瑞辭職的消息，今天上午躍為中國熱搜新聞，大陸網友一面倒叫好，並認為這就是央視復播NBA的交換籌碼。
不過大陸媒體相對謹慎，除了指NBA在中國全面復甦有望，並未將摩瑞走人的原因與央視復播聯想在一起。
中國NBA名嘴蘇群在騰訊網發文稱，摩瑞辭職應該要感謝此前淘汰火箭隊的湖人隊。「要不是湖人，這件事還真不好辦」。
他並稱，過去一年，NBA經歷了史無前例的痛苦。湖人和球星詹姆斯（LeBron James）拯救了火箭，拯救了NBA，「至少拯救了NBA在中國的未來」。
因為摩瑞遭到中國抵制，NBA總裁席佛（AdamSilver）此前估計聯盟將損失4億美元（約新台幣116億元）；火箭隊更因此失去中國廠商的贊助與大陸球迷的支持。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1091016