儲水槽快裝不下 日媒：政府最快本月決定福島核廢水去向
儲水槽快裝不下 日媒：政府最快本月決定福島核廢水去向
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-16 12:20:18
2011 年的 311 東日本大地震引發海嘯，除了摧毀大面積土地房舍外，也導致福島第一核電站發生反應爐爐心熔融事故，至今已 9 年，年中曾傳出日本政府打算將 123 萬噸輻射污水排入太平洋，雖然這項規劃遭到鄰國和環保團體反對，但由於儲存核廢水的空間已經快滿了，日媒報導稱日本政府最快本月就會敲定細節。
綜合《日經新聞》等日媒報導，福島核事故發生後，每天都會產生約 180 噸高濃度放射性的污水，東京電力公司使用專門的設備，盡可能去除水中的放射性物質，並將處理過的水存放在核電站內約 1000 個儲水槽中，截至 9 月份的統計，總量已達到 123 萬噸。雖然當局聲稱最高可儲存量為 137 萬噸，但據東京電力的說法，這些儲水槽最早可能 2022 年 10 月就會全部裝滿，後續處理將成為棘手的難題，弄不好還會延緩原定報廢核反應爐的工作進度。報導並指出，包含漁業人士在內，很多人都擔心將廢水排入海洋，將對福島的農漁業造成負面影響，甚至汙染海資源；作為補償，日本政府將出台對福島縣產品的促銷措施，以及向日本國內外大力宣傳廢水安全性等等。
對於核廢水排放入海洋的標準，內文提到，必須將放射性物質稀釋到 40 分之 1 後才能慢慢排入大海，預計排放時間是 30 年；而且排放所需的設備和準備手續也要花時間，預計最早也要 2022 年才能開始排放作業。日本前首相安倍晉三曾於 2019 年 4 月造訪福島第一核電站，時隔 1 年多後，新任首相菅義偉也在上任後不久即來訪，聽取東京電力關於核反應堆報廢和核污水處理的工作匯報，坦承這是非常艱難的工作，希望能在安全的前提下確實展開，分析認為，這反映了新內閣政府竭力重建災區的立場與精神。