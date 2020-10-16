儲水槽快裝不下　日媒：政府最快本月決定福島核廢水去向

《日經新聞》

日本前首相安倍晉三曾於 2019 年 4 月造訪福島第一核電站，時隔 1 年多後，新任首相菅義偉也在上任後不久即來訪，聽取東京電力關於核反應堆報廢和核污水處理的工作匯報，坦承這是非常艱難的工作，希望能在安全的前提下確實展開，分析認為，這反映了新內閣政府竭力重建災區的立場與精神。