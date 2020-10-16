美助陸吃台豆腐？百大美女林志玲、田馥甄遭強貼五星旗

美國電影評論網《TC Candler》每年都會選出「世界百大最美、最帥臉孔」，今（2020）年票選活動已經開跑，不過在亞太區入圍名單卻再度引發爭議，當中台灣藝人周子瑜、林志玲、田馥甄、張孝全、王柏傑等人的國籍都被列為中國大陸，還在照片右上角貼上五星旗，讓粉絲相當不滿。 觀察亞太區提名名單，女星方面，林志玲、蔡依林、昆凌、田馥甄、林依晨、鬼鬼，以及在南韓發展的周子瑜都有入榜，不過《TC Candler》官方IG上的介紹文中，眾台灣女星的國籍皆被標記「#china」，大頭照也被放上大陸五星旗，男星部分，張孝全、吳青峰、王柏傑、張震、林宥嘉、阮經天等人也都無一倖免。事實上，這已非《TC Candler》百大美女、帥哥名單第一次惹議，過去就曾經發生，TCCAsia去年為此特別發聲明，強調始終堅持並支持一個中國原則，同時反對和譴責任何分裂言論及行為，也預告未來不會再對藝人國旗疑問做出回應，態度強硬。（編輯：楊穎軒）▲昆凌（左上）、周子瑜（右上）、鬼鬼（左下）、林依晨（右下）照片被貼上五星旗。（圖／TCCAsia微博）▲周湯豪（左上）、陳柏霖（右上）、林宥嘉（左下）、王柏傑（右下）照片被貼上五星旗。（圖／TCCAsia微博）▲張孝全被標記為大陸籍（紅框處）。（圖／TCCAsia IG）