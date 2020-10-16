買納骨塔位徹夜排隊 中市府：不符者駁回
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-16 14:06:11
台中市烏日區功德二堂納骨塔，中市府日前將2樓重新裝修完畢，增設1,200個塔位予民眾登記選取，因應納骨塔位供不應求，今(16)日市議員林汝洲踢爆，民眾從5天前便開始席地而睡、徹夜排隊，甚至出現代排一天收費5000元的黃牛。
議員林汝洲指出，光是去年一年，就有2330名往生者要納入烏日區功德堂的納骨塔，今年卻只新增1200個塔位，雖然帳面上塔位還剩1459個，卻有許多是最底或最頂的塔位，風水上民眾不會選擇的塔位，因此只是虛數；加上大肚山背山面海，是個風水寶地，外地的民眾都希望納入該處，導致在地民眾都搶不到往生者的位置，十分苦惱。林汝洲表示，戶政系統早在縣市合併前便已完成電子化，縣市合併早已逾十年，同是民政業務的塔位登記，卻沒有任何電子化登記的系統，還要讓民眾用最傳統方式登記，連日排隊等候劃位，要是換做私人塔位這樣賣，早就被罵翻。
林汝洲說，肯定市府欲讓亡者死得其所的美意，但實際執行的方法卻是讓生者心力交瘁，若改成上網用自然人憑證或健保卡登記，再由電腦亂數抽出順序前往登記，除了可以減少家屬和公務人員的辛勞外，也可避免排隊黃牛、插隊等亂象。
市政民政局表示，烏日區功德二堂2樓新增櫃位14日啟用，計釋出骨灰櫃位1,026位、骨骸櫃位224位，當日開放選塔位，由於公塔位價格合理及鄰近地區及市區民眾需求，加上民眾怕好風水、好方位的塔位被人捷足先登，造成民眾提早排隊搶位，考量喪家忙辦喪事，不能限制委託殯葬業者代排隊申請，但有防範機制，若代排者申報亡者姓名及資料，與未來進塔亡者不符，將予駁回。另外，電子化登記系統，考量多數市民會請風水師依亡生者的生肖，來決定塔位位置挑方位，爰無採行電子登記作業，將持續研議改善相關環境與設備，提升殯葬服務品質。