NBA／不滿火箭總管挺港如今請辭　中國央視酸：一路好走

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NBA／不滿火箭總管挺港如今請辭　中國央視酸：一路好走

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-10-16 13:42:47

Daryl Morey
▲火箭總管Daryl Morey。（圖／美聯社／達志影像）
火箭今年季後賽在次輪遭最後奪冠的湖人淘汰出局，今(16)日美國媒體爆料火箭總管Daryl Morey(莫雷)已低調請辭，去年10月Morey因挺港事件遭中國抵制，得知Morey請辭後，中國央視狠酸，「希望莫雷先生一路走好。」
《ESPN》權威記者「沃神」Adrian Wojnarowski爆料，Morey已經低調請辭總管一職，請辭主因是為了戰績負責。Morey已在火箭擔任長達13個賽季的總經理，去年3月更完成5年續約，未來不排除轉往擔任球隊其他管理職位。
去年10月Morey因發表挺香港「反送中」言論，引發中國不滿發動抵制，甚至讓央視停播NBA，火箭的相關新聞和動態更在中國籃球論壇默默消失。
得知Morey請辭消息後，央視體育頻道發言人於上午回應，「我們已經獲悉莫雷辭職，對此不作評論。我們祝賀拉斐爾·斯通升職為火箭隊新任總經理。我們在此重申，任何企圖傷害中國人民感情的言行都要付出代價。希望莫雷先生一路走好。」
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