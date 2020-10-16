鴻海分享EV開放平台 目標2027內電動車市占達10%
鴻海分享EV開放平台 目標2027內電動車市占達10%
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-10-16 13:50:36｜update2020-10-16 13:51:22
「鴻海科技日」（HHTD）今（16）日對外發表命名為MIH的EV軟硬體開放平台與關鍵零組件等相關技術，宣告集團已經準備好正式進軍電動車領域；同時，鴻海研究院也於下午活動中，揭櫫目前所規劃的十大前瞻技術研發計畫，期望透過這些前沿新興技術的創新研發，帶動台灣科技。關於電動車布局，董事長劉揚偉也透露，希望2025到2027年市占率目標可達10%。
今年鴻海科技日以EV軟體開放平台、硬體開放平台、以及關鍵零組件等三大主題為發表主軸，並以「3+3=∞」算式設計元素，展現鴻海轉型決心與創造未來無限可能的理念。活動由鴻海科技集團董事長劉揚偉、技術長魏國章、產品長蕭才祐以及鴻華先進副董事長左自生輪流上台簡報，大秀鴻海的科技實力。上午過後，董事長劉揚偉回應媒體提問，關於未來在電動車市場，希望2025到2027年市占率目標可達10%，他強調鴻海不做整車，鎖定的是關鍵零組件，同時也不會成立自己的品牌，至於與裕隆華創合作的鴻華先進，預期2到3年內會產出第一台電動車，同時他也透露與大廠商都有接觸，預估在今年11月會有些消息宣布。
不過，外界認為，各大車廠其實很封閉，鴻海要如何打入這塊？劉揚偉認為，其實這跟當初PC時代一樣，現在時代已經很不一樣了，大家分工合作、速度快很多，如果不持開放的態度，很容易被淘汰，汽車產業也是一樣。因此大家可以觀察到特斯拉三天兩頭都在變，但傳統車廠腳步卻相對慢了一點。
劉揚偉表示，過去在汽車產業只要擁有引擎和變速箱就能爭霸，但現在一定要大家一起合作，不可能只靠一家，因為電動車裡有很多關鍵零組件必須持續最佳化，因此這也是為什麼鴻海要開放MIH軟硬體EV平台，希望產業同業能共同努力解決技術上的問題與提升效能，帶動整體發展。