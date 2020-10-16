鴻海攻電動車劉揚偉看好　台資通訊強、把握機會搶占市場

她指出，裕隆集團在汽車產業深耕多年，很高興在電動車領域與鴻海合作。並提到劉揚偉在電動車產業的發展決心及創新思維，深感認同與欽佩，因此鴻海與裕隆華創，合作成立了鴻華先進公司來參與這個大計畫。
嚴陳莉蓮表示，汽車產業正迎向一場新的、跨越性的改變，傳統以內燃機為動力的設計思維，將被電能所取代，這將會帶動一個全新的汽車供應鏈。相信透過鴻海及裕隆兩個集團的跨界合作，未來的鴻華先進公司一定可以令大家耳目一新，以創新的經營模式，與台灣產業共同轉型升級、邁向全球。
論壇活動中，鴻海一開始就正式對外宣布，將推出「MIH EV軟硬體開放平台」。曾經追隨賈伯斯多年、為蘋果開發多款核心軟體的鴻海技術長魏國章指出，新平台將透過「軟體定義」、「軟硬分層」與「開放生態」三大特色，解決現階段電動車的發展痛點。
他進一步解釋：「汽車未來將可透過『軟體定義』持續的更新升級；同時，『軟硬分離分層』的架構，大大縮短了傳統冗長的垂直開發週期；最重要的是，開放平台的關鍵技術和工具給開發者，大大降低了產業進入門檻，讓更多人可以投入電動車產業的開發、打造未來最創新的電動車應用。」
此外，鴻海科技集團攜手裕隆集團最新開發的「硬體開放平台」也在鴻海科技日正式亮相，鴻華先進科技副董事長左自生表示，MIH硬體平台聚焦四大特色：「模組彈性客製化」、「輕量一體成型」、「強大EEA架構」與「自駕平台」，搭配軟體平台構成MIH EV開放平台。
他進一步宣告：「 MIH 軟硬體平台所有的開發成果，包括規格、參數、軟體等將會開放給合作夥伴！車廠可以在MIH的基礎上，用最少的代價、最短的時間開發所需要的車型，不論是Sedan、SUV、MPV都可以；如果是開發 ADAS 的 Tier 1 夥伴廠商，可以利用 MIH的參數、軟體，去演練他的感知、定位、決策等軟硬體。」
除了大方開放MIH軟硬整合的開放平台之外，鴻海也展現了與電動車有關的技術與關鍵零組件實力。鴻海產品長蕭才祐透過分析電動車與傳統燃油車的整體結構來解釋鴻海在電動車關鍵零組件領域的技術優勢，也第一次對外揭露「電池快充與低溫優化」、「低鼓脹軟包技術」、「雲端AI電池管理系統」、「高能量密度電池」、「無貴金屬全新製程」以及「固態電池研發」等六大動力電池黑科技。
由於認為2025年誰能掌握固態電池，誰就能稱霸天下，因此鴻海也宣示，將在2024年時，推出首款商業化固態電池，不但將減輕目前液態電池的重量與成本，更能解決液態電池的隱患問題。另外，蕭才祐也提到，鴻海多年致力於開發新材料，已經擁有高強度、高延展性、耐腐蝕、無須熱處理、鑄造成型性優良的獨家高強度壓鑄材料，足以讓鴻海輕量化與模組化的開放底盤動力平台有超強競爭力。
董事長劉揚偉表示，「過去汽車產業是得『燃油引擎』與『變速系統』者得天下，但隨著電動化與物聯網成為趨勢，汽車產業將變成是得『電動動力、電池與半導體』者得天下。台灣有很強的半導體與ICT產業，而且根據BCG的調查，全球電動車市場2025～2030年將達到每年3600萬台的規模，所以台灣企業大家要一起努力，快速搶佔這個新興市場。」
劉揚偉呼籲投資界的朋友要投資鴻海，更要投資台灣的電動車產業，鴻海將以MIH開放平台把軟體平台和EV底盤平台成果和大家一起分享，一起擁有，一起改善，讓台灣的EV產品可以更快速的進入市場，更有競爭力，也可以發展的更蓬勃。鴻海透過舉辦本次「鴻海科技日」，廣邀產業夥伴共享MIH開放平台，共同為台灣電動車產業的未來貢獻心力。