國際疫情擋不住！陳時中：11月中公布全國嚴管緊縮新令

中央流行疫情指揮中心，今（16）天又傳來壞消息，由指揮官陳時中親上火線，主持臨時記者會，除了公布國內新增4名境外移入確診個案之外，因應疫情，今年流感疫苗接種踴躍，所以指揮中心與疾管署決議，將從明天起暫緩50歲到64歲的成人施打公費流感疫苗。

另外為了因應國際疫情嚴峻，指揮中心也表示，現在世界正處在第二波疫情中，國內也一直有境外移入確診個案增加，陳時中提到，11月中會宣布秋冬疫情專案，針對像是邊境、防疫新生活運動強度等，都會考慮要進一步嚴管、緊縮。

另外有媒體追問，是否針對香港做邊境開放的考慮，甚至進一步發展旅遊泡泡，對此陳時中回應，香港的旅遊泡泡，目前沒有在指揮中心的考量內，至於邊境的管制要不要鬆綁，就要看中低風險國家的指標，香港有沒有納入。

另外今天新增的四名境外移入確診個案，分別為2女2男，年齡介於10多歲至20多歲，均為印尼籍，因為就學在9月30日入境台灣。四人都是無症狀感染者，入境後由校方分別安排至國內4家防疫旅館居家檢疫，10月15日檢疫期滿由衛生單位安排就醫採檢，並在今日確診(4名個案Ct值介於27至36，血清抗體檢驗中)。