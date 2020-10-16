中市樹葬供不應求　議員：市府應重視處理

李天生說，其中「樹葬」由於回歸自然，符合環保要求，受到民眾歡迎，申請案件不斷增加，由101年253件大幅增長到108年1742件，出現供不應求，全市3處樹葬植存區中，大坑樹葬植存區及神岡樹葬植存區已經滿葬，暫不對外開放，目前只剩下大雅區1處還有使用空間。
面對樹葬植存區供不應求，李天生要求市府面對重視，儘速提出後續規劃措施，滿足鄉親需求，此外，屯區一帶人口住戶密集，希望在霧峰現有公墓內或峰谷、坑口、桐林山區，找尋適當地點設置屯區樹葬植存區，解決屯區鄉親喪葬頭痛問題。
他強調，大里原有4處公墓，目前第1、2、3公墓已經變更為公園，僅剩下第4公墓，不過實施禁葬，全區21萬多人死無葬身之地，霧峰共計8個公墓，目前只剩第4、5及8公墓可供使用，其他都已經實施禁葬。
李天生同時反映，目前台中市樹葬使用規費為新臺幣3,000元，參加樹葬的民眾，都具有「環保綠色殯葬」概念，十分難能可貴，建議免收規費，吸引更多民眾效法跟進；此外，台北市、新北市、桃園市、苗栗縣及金門縣等地公墓實施樹葬免費，建議台中市比照辨理；或是針對中市或外縣市民眾，分別訂定不同收費價格，以求公平。
民政局表示，將統籌審視台中市目前已建置樹葬容納量體及民眾使用情形，研議在屯區設置樹葬園區可行性評估，環保樹葬近年來逐步為民眾所接受，屬於環保且又節省用地之殯葬方式，但樹葬區仍有養護及管理的成本，目前酌收3000元規費，以落實使用者付費精神，因樹葬所收取之規費相比其他殯葬設施之收費較為低廉，未來為鼓勵民眾多加利用環保葬方式，就環保樹葬收費是否減收或針對外縣市民眾，分別訂定不同收費價格，將研議評估。