林莎、元元「閨密比基尼」辣眼　網狂讚：浮誇極品

林莎及元元（吳婕安）皆有天使臉孔、魔鬼身材，被視為新一代「宅男女神」，也是各大綜藝節常客，日前雙姝到墾丁度假，穿上同款比基尼宣導乳癌防治，好身材讓網友鼻血直流，「真的很犯規！」 ▲元元（左）、林莎感情好。（圖／林莎臉書）×▲元元（左）、林莎感情好。（圖／林莎臉書）照片中，林莎與元元穿上同樣式的粉紅色比基尼，坐在民宿泳池邊拍網美照，2人對尬傲人雙峰及狹長事業線，加上白到透亮的白滑肌膚，以及身後山景，畫面美不勝收。「來台北工作後都沒去過墾丁，這次雖然短短兩天，但整個愛上這裡！期待下次再來玩！」林莎說道。泳裝照一曝光，網友蜂擁至留言區，大呼：「浮誇的極品」、「大飽眼福」、「世間尤物何處尋」、「風景都相形失色」，佳評如潮！（編輯：楊穎軒）▲林莎宣導乳癌防治。（圖／林莎IG）×▲林莎宣導乳癌防治。（圖／林莎IG）▲▼林莎不吝秀好身材。（圖／林莎IG）×▲▼林莎不吝秀好身材。（圖／林莎IG）×▲元元（左）、林莎在民宿戶外泳池取景。（圖／元元IG）×▲元元（左）、林莎在民宿戶外泳池取景。（圖／元元IG）▲▼林莎（左）、元元拍網美照。（圖／林莎IG）×▲▼林莎（左）、元元拍網美照。（圖／林莎IG）×▲元元獨拍。（圖／元元IG）×▲元元獨拍。（圖／元元IG）