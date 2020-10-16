前後任高市長財產申報出爐 韓國瑜、陳其邁負債皆破千萬
前後任高市長財產申報出爐 韓國瑜、陳其邁負債皆破千萬
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-16 15:08:55｜update2020-10-16 15:17:50
監察院今（16）日公布最新一期公職人員財產申報資料，前後任高雄市長的財產受矚，根據公報顯示，前高雄市長韓國瑜卸職申報與妻子李佳芬存款共3867萬697元；高雄市長陳其邁則進行行政院副院長卸職申報，與妻子吳虹存款共562萬788元。
前高雄市長韓國瑜在6月12日進行卸職申報，其與妻子李佳芬存款共3867萬697元，有價證券1059萬1687元，包括股票230萬7690元、基金受益憑證、外幣投資共828萬3997元。而先前遭爆是違建的雲林「農舍豪宅」，李佳芬已於8月22日賣出土地與建物，另還申報2輛汽車。而韓國瑜夫婦另有房屋與信用債務貸款共1187萬3465元、17筆保險，加上李佳芬事業投資「翰霖坊建設」1000萬債務。此外，李佳芬有信託4筆土地、1筆建物、合一股票100張。
甫勝選、接任高雄市長的前行政院赴院長陳其邁也進行卸職申報，其與妻子吳虹存款共562萬788元，有價證券92萬2791元，主要是基金受益憑證。名下有1筆土地、1筆建物以及1輛汽車。
債務部分，陳其邁夫婦房屋與信用信用貸款共1356萬9236元，妻子吳虹事業投資「婦產科診所」200萬元，信託則有2筆土地、4筆建物。整體來看，韓國瑜夫婦卸職申報資料較上期存款4559萬6744元相比，存款減少近692萬餘元；高雄市長陳其邁存款較上期申報534萬，增加大約28萬元。