馮世寬批吳怡農「渣男」黃暐瀚點出「舊恨」斷言沒罵錯人
馮世寬批吳怡農「渣男」黃暐瀚點出「舊恨」斷言沒罵錯人
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-16 15:28:47
民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農近來再度拋出全民國防概念，主張直接在社區組織具抵抗和救護能力的「國土防衛部隊」，透過「在家當兵」讓國防深植於日常生活，未料，退輔會主委馮世寬對此不認同，甚至脫口罵了一句「渣男」，引發外界質疑馮世寬是否搞錯人，對此，資深媒體人黃暐瀚指出馮世寬與吳怡農的「新仇舊恨」，認為馮世寬所稱的「渣男」確實就是吳怡農，但不解的是為何會用「渣男」來形容，這點只有馮自己知道。
黃暐瀚表示，有很多人討論到底馮世寬為什麼會說吳怡農是「渣男」，是不是搞錯人了？還是搞錯「渣男」的意思？又或者馮是想講「宅男」，講成了「渣男」？黃暐瀚認為，上述這些狀況在他看來都不可能，他研判馮世寬不可能搞錯，馮清楚明白自己說的就是吳怡農。
黃暐瀚指出馮世寬與吳怡農的過往針鋒相對的事件，早在一個多月前，漢光演習發生翻舟意外（七月）之後，吳怡農曾提出演習是表演的批評。當時馮世寬就很不認同，還叫大家不要聽「外人」的話，不要理會他。
黃暐瀚又指，此次記者再對提問時，馮還先追問了記者一句：「誰講的？」待記者回答「吳怡農！就是那個民進黨的...」後，馮才說出渣男一詞，他認為這是「新仇舊恨」以及長期「理念不合」，儘管後續感覺「被改口」、「被道歉」，但馮世寬也沒有說他「認錯人」或是「認同吳怡農」。
但令黃暐瀚不解的是，不認同一個人的言論，通常不會用「渣男」來形容人家，到底馮世寬心裡想的是什麼？只有他自己知道。新聞來源為Newtalk 新頭殼