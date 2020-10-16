寶島眼鏡40週年廣告影片上線　網推：勾起好多回憶有洋蔥

好的廣告影片往往能打動人心。最近知名本土眼鏡品牌推出新的廣告影片，一上線就引起網友大推：「天啊有洋蔥」、「好感人，看得我都起雞皮疙瘩了」、「真的就是這樣，寶島眼鏡一直很實在，是我們從小到大的好鄰居」、「貢獻自己的專業到偏鄉地區服務，真的很暖心」。

一直以來，寶島眼鏡都是許多人心目中連鎖眼鏡通路第一品牌，不僅成為大城市小鄉鎮的好鄰居，40年來也不忘回饋社會，持續舉辦全省巡眼義檢車活動，開到偏鄉免費義檢，同時捐贈眼鏡給弱勢清寒族群，讓醫療資源較為不足的偏鄉地區居民，也能及早發現視力問題，及早矯正。而透過這支形象影片，看見寶島眼鏡這40年來在地深耕之外，近年更是積極創新轉型，比起一般只求快速成交的眼鏡行，強調給予消費者最專業的服務，並為消費者量身打造出適合自己的眼鏡選擇。

▲寶島眼鏡40年來不忘回饋社會，持續舉辦全省巡眼義檢車活動，開到偏鄉免費義檢，同時捐贈眼鏡給弱勢清寒族群。（圖／資料照片）

雖然目前市面上許多眼鏡品牌打著快速、便宜的口號，不過雙眼是要用一輩子的，造型可以時髦，但專業技術可絕對不能馬虎。寶島眼鏡特別重金引進全方位視覺檢測系統、數位光學顯像系統，不只是檢查視力而已，更是檢查雙眼整體的健康狀態。除了眼睛狀態需要確認，配鏡更透過寶島眼鏡最新的「極智焦距定位儀」，在確認配戴鏡框後的眼睛焦距與定位，依照配戴位置並搭配用眼習慣，找到最準確的視覺矯正定位中心。



▲寶島眼鏡重金引進全方位視覺檢測系統、數位光學顯像系統，強調給予消費者最專業的檢查與服務。（圖／資料照片）

另外現在有許多消費者，喜愛配戴彩色隱形眼鏡來搭配造型，但是隱形眼鏡這麼多款，到底戴上去效果如何？夠不夠顯色？通常無從得知，只能先買回家，戴不習慣就擱在一旁浪費掉。寶島眼鏡推出的AR試戴功能，消費者透過AR線上試戴，不必擔心衛生問題，又能挑到自己喜愛的顏色，試過的人都讚不絕口。除了隱形眼鏡，鏡框當然也能透過EYESmart線上試戴，在家就可以先挑選適合的鏡框，節省許多時間。



▲消費者透過AR技術試戴隱形眼鏡或鏡框，不必擔心衛生問題，節省許多時間，又能挑到自己喜愛的顏色款式，非常受到年輕族群喜愛。（圖／資料照片）

今年適逢寶島眼鏡40周年，更推出雷朋鏡框+Nikon鏡片整付優惠價5480元，而且使用寶島眼鏡EYE⁺ Pay行動支付現折500元，還能累積點數及發票載具等多項功能，付款更輕鬆。此外，寶島眼鏡也推出消費做公益的送鏡到偏鄉活動，消費者只要配一付眼鏡，寶島眼鏡就捐一付眼鏡到偏鄉地區，可以幫助更多需要配戴眼鏡的弱勢居民，讓愛心傳播到每一個角落。