立榮包機被迫折返　專家：飛東沙軍機未來恐被攔阻

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立榮包機被迫折返　專家：飛東沙軍機未來恐被攔阻

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-10-16 16:55:15｜update2020-10-16 16:59:26

立榮航空
▲立榮航空飛東沙航班15日被迫折返。圖為立榮ATR72-600同型機。（圖／立榮航空）
立榮航空一架海巡署包機昨（15）日飛東沙島時被迫折返，原因是香港航管通知2萬6000呎以下有危險活動，但是包括昨日及今（16）日上午，東沙島上空民航機都仍是正常飛行，立榮包機折返真正原因今仍存疑。軍事專家認為，軍機雖然不受飛航情報區管制，但由於東沙島離中國大陸汕頭非常近，未來中共軍機可能進一步遭攔截前往東沙運補的運輸機。
「軍情與航空網站」總編施孝瑋表示，「飛航情報局」(Flight Information Region，FIR)是由國際民航組織(ICAO)所劃分、界定的空域，通常以城市為名。在空域內由相關國家飛航服務總台全天候針對飛航於此一區域內所有航空器，提供完善的飛航管制、飛航情報、航空氣象、航空通信、地面助導航設施等服務。飛航情報局必須提供航班資訊與限制，例如2014年馬航MH17航班飛越烏克蘭空域時，當時飛航情報區宣佈3萬英呎以下禁飛，但是當時馬航班機在3萬1000英呎高空仍遭到擊落，飛航情報區就是要提供這樣的資訊。
施孝瑋表示，飛越飛航情報區需要付費，民航機行前必須向航管中心提交飛行計畫書，軍機則是可以不理會。雖然立榮航班當時在執行海巡署包機任務，但是因為東沙島位於香港飛航情報區內，因長榮飛機也有飛香港，如果經常違規、不理會飛航服務總台警告，未來可能會影響航線、航點申請，因此香港航管通知必須折返就不得不折返。

施孝瑋提醒，軍機雖然可以不受飛航情報區導引管制，儘管從台灣飛往東沙島是國際空域，但是東沙島畢竟因為中國大陸汕頭非常近，約260公里，未來軍機在這個區域內活動可能受到共軍機監控與攔阻。

針對外離島運補安全，空軍司令部政戰主任陳國華中將表示，針對外離島運補、人員運輸，特別是東南沙群島，都有一定標準作業程序，基於安全考量包括天氣、飛航管制等因素，只要符合規定都會來執行。

▲東沙島地理位置圖。（圖／海巡署網站）
▲東沙島地理位置圖。（圖／海巡署網站）
 

為維護官兵休假權益，海洋委員會海巡署委商民航機每週往返東沙島1航次，每次停留約30分鐘後隨即返台，其中每月第三週航班停留3小時，以因應專案任務。海巡署表示，東沙島運補及載運人員往返並非近年才開始啟動，相關運輸備援計畫皆早已妥善規劃，會有艦艇、船隻等協助運送物資及載運人力，且會視實際狀況調整運輸等方式。海巡署指出，過去也有因為颱風等天候因素而無法飛航，但是航空公司事後都會補飛。
國防部則表示，目前已無整架軍包機業務，國軍外離島「團體訂位」招標採兩年一標辦理，到今年底外島地區負責的航空公司馬祖由立榮航空承包、金門與澎湖則由立榮、華信航空承包，明年的團體訂位將於今年底前重新招標辦理。
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