立榮包機被迫折返　專家：飛東沙軍機未來恐被攔阻

立榮航空一架海巡署包機昨（15）日飛東沙島時被迫折返，原因是香港航管通知2萬6000呎以下有危險活動，但是包括昨日及今（16）日上午，東沙島上空民航機都仍是正常飛行，立榮包機折返真正原因今仍存疑。軍事專家認為，軍機雖然不受飛航情報區管制，但由於東沙島離中國大陸汕頭非常近，未來中共軍機可能進一步遭攔截前往東沙運補的運輸機。

航管通知必須折返就不得不折返。

▲東沙島地理位置圖。（圖／海巡署網站）

海巡署表示，東沙島運補及載運人員往返並非近年才開始啟動，相關運輸備援計畫皆早已妥善規劃，會有艦艇、船隻等協助運送物資及載運人力，且會視實際狀況調整運輸等方式。海巡署指出，過去也有因為颱風等天候因素而無法飛航，但是航空公司事後都會補飛。