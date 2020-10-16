立榮包機被迫折返　專家：飛東沙軍機未來恐被攔阻

施孝瑋表示，飛越飛航情報區需要付費，民航機行前必須向航管中心提交飛行計畫書，軍機則是可以不理會。雖然立榮航班當時在執行海巡署包機任務，但是因為東沙島位於香港飛航情報區內，因長榮飛機也有飛香港，如果經常違規、不理會飛航服務總台警告，未來可能會影響航線、航點申請，因此香港航管通知必須折返就不得不折返。
施孝瑋提醒，軍機雖然可以不受飛航情報區導引管制，儘管從台灣飛往東沙島是國際空域，但是東沙島畢竟因為中國大陸汕頭非常近，約260公里，未來軍機在這個區域內活動可能受到共軍機監控與攔阻。
針對外離島運補安全，空軍司令部政戰主任陳國華中將表示，針對外離島運補、人員運輸，特別是東南沙群島，都有一定標準作業程序，基於安全考量包括天氣、飛航管制等因素，只要符合規定都會來執行。
為維護官兵休假權益，海洋委員會海巡署委商民航機每週往返東沙島1航次，每次停留約30分鐘後隨即返台，其中每月第三週航班停留3小時，以因應專案任務。海巡署表示，東沙島運補及載運人員往返並非近年才開始啟動，相關運輸備援計畫皆早已妥善規劃，會有艦艇、船隻等協助運送物資及載運人力，且會視實際狀況調整運輸等方式。海巡署指出，過去也有因為颱風等天候因素而無法飛航，但是航空公司事後都會補飛。
國防部則表示，目前已無整架軍包機業務，國軍外離島「團體訂位」招標採兩年一標辦理，到今年底外島地區負責的航空公司馬祖由立榮航空承包、金門與澎湖則由立榮、華信航空承包，明年的團體訂位將於今年底前重新招標辦理。