搶攻萬聖節商機　中市5大商圈變裝、踩街「搗蛋趣」

又到西洋搞怪萬聖節，台中市拼經濟，5大商圈聯合推出「搗蛋童樂趣搞怪Halloween」系列活動，配合西洋節慶歡樂氣氛，推出27項特色商品，如手指餅、巫婆湯、眼球湯圓外，包括美術園道等6大商圈還有變裝踩街、遊行等活動，歡迎萬聖節相約台中搞怪，贏得「變裝王」者，最高可獲5萬元獎金。

台中市長盧秀燕重視商圈發展，各商圈各自發展特色外，適逢萬聖節搞怪好時機，商圈聯手自24日起輪番推出萬聖節系列活動搶商機，足足歡樂一周，要讓民眾吃喝玩樂IN台中。

▲搶攻萬聖節商機 ，台中市商圈推萬聖節「搗蛋趣」系列活動，其中變裝王評選獎金高達5萬元，歡迎來台中比創意贏獎金。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.16)

10月24日，大里中興商圈的「萬聖節玩很大」，24.25日東海藝術街商圈「Halloween-HA！呦鬼呀！我們都在藝術街！」。10月25日大甲商圈「芋頭尬南瓜、作伙來參加」；10月31日美術園道商圈「搗蛋童樂趣 搞怪Halloween」踩街活動，以及11月1日精明一街商圈的「2020南瓜節大遊行」，萬聖節哪裡去搞怪？市長盧秀燕歡迎大家相約台中「搗蛋HALLOWEEN，搞怪台中趣」。

為吸引遊客上門，各商圈紛紛祭出高額獎金或獎品吸引民眾報名角逐「變裝王」寶座，包括大里中興商圈的「萬聖節玩很大」，頭獎可得商圈購物金5000元；東海藝術街商圈的「Halloween-HA!呦鬼呀!我們都在藝術街」 頭獎享東海藝術街商圈限量萌鬼驚喜包。



▲台中市5大商圈舉辦萬聖節變裝、踩街「搗蛋趣」系列活動，經發局副局長李逸安搞怪宣傳，玩很大。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.16)

大甲商圈的「芋頭尬南瓜、作伙來參加」第一名可得3000元獎金+限量保平安背包；精明一街商圈的「2020南瓜節大遊行」走秀完可以得到一張證書，美術園道商圈的「搗蛋童樂趣 搞怪Halloween」頭獎5萬元。

美術園道商圈說明，10月31日當天除了變裝評選及萬聖市集，商圈周邊共有15家店家參與搞怪，凡在限定時間內至店家櫃台喊出「不給糖就搗蛋」，就提供限量小禮物給變裝後的大小朋友。當天踩街則找來藝人嘻小瓜、香蕉及山豬變裝陪同市民朋友踩街要糖。