企業學校產學合作　節水節能優良廠處觀摩

台塑企業自1999年至2019年12月底止，已完成16,286件節水 節能改善案，投資金額為393.4億元，其中節水案有3,548件，投資金額為94.7億元，可節水36.32萬噸/日，年效益為16.5億元，節能案則有12,738件， 投資金額為298.7億元，降低CO2排放量1,309.0萬噸/年，相當於35,283座大安森林公園之吸碳量，年效益為365.5億元。
此外，為了讓國際社會各界瞭解台塑企業在經濟發展及環保並重的努力作為及結果，自2017年起每年回覆國際碳揭露專案(CDP)組織氣候變遷及水安全等問卷，已連續2年獲得國際CDP組織氣候變遷問卷之領導級評等。
以往節水節能優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會均於台塑企業各廠區輪流舉辦，惟為加強與學術界合作提升改善效益，自2016年度起移師至台灣頂尖大學舉辦，並廣邀產業界與會，分享台塑企業在節水節能之成果，期能拋磚引玉促進台灣產業界循環經濟。
此次活動充分展現產業與學術資源緊密的合作，在多所大專院校相關領域學者專業協助與指導下，台塑企業所提之改善案例都能發揮最大效益；會中亦邀請新光合纖、國喬石化、長春集團等石化同業先進參加，希望經同溫層效應與產業界之交流，共同為因應氣候變遷所造成的水資源、能源等議題研討出因應對策。