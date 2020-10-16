避免「孤獨死」悲劇 中市府：科技預防、單一窗口處理
避免「孤獨死」悲劇 中市府：科技預防、單一窗口處理
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-16 17:00:00
台中市西屯區日前發生一起「孤獨死」的悲劇，民進黨議員林祈烽及施志昌今(16)日在民政業務質詢表示，近幾年來因社會變遷，獨居的人口愈來愈多，雖然台中市有3052位列冊接受關懷的獨居老人，但一些未滿65歲的獨居人口，市府應該有一整套的措施和方法來關注他們的生活。
林祈烽說，西屯區發生的案例，當事人是未滿65歲的獨居人口，在家中不幸往生後，隔了好幾天才被他姐姐發現，不過，家屬處理完身後事後，卻留下一個更大的問題，因當事人先前以拾荒為生，家中不時傳出惡臭味，在家中往生多日無人發現，屍臭味夾雜垃圾惡臭味，讓附近鄰居在巷口就可聞到這些惡臭味。林祈烽強調，市府應該有更具體的方法來預防「孤獨死」的悲劇，更重要的是善後的配套工作也有做好，不能在市民請求協助時互推責任，求助無門，周遭的鄰居在事後又繼續來承受這些苦果。社會局長彭懷真表示，目前社會局已有利用科技並請教專家想出一些預防機制，譬如家中有線電視一天都沒開機，這就是一種線索，要派人去關心情況；未來市內獨居個案死亡，如有後續喪葬、環境清理等問題，將會指派社會救助科具地方服務經驗的社工人員，擔任單一窗口彙整協調，並與相關局處、區公所及議員保持聯繫，確實掌握服務進度。