南鐵東移抗爭者赴交通部抗議　爆發流血衝突

南鐵東移爭議持續，聲援者不滿南鐵徵收區開元路橋東北角黃春香的房子，鐵道局工人在今（16）早6時30分未等待10月27日鑑界程序就施工，聲援者今日下午2點30分赴交通部前抗議，並要求交通部長林佳龍立即停止施工並出面說明，但卻爆發流血衝突，現場約12名學生遭警方壓制。

聲援者表示，位在南鐵東移徵收區開元路橋東北角黃春香的房子，今早6：30開始，由鐵道局工人開始施工，完全沒有等待10月27日鑑界程序確認實際拆除範圍的打算，破壞黃家後半部分，在範圍仍有爭議的情況下鐵道局工人已經部分破壞了樓梯間三、四層。

聲援者進一步指出，不只爭議未解，水電線路跟房屋加固都還沒處理，房子就被施工，樓梯間偷被破壞，「鐵道局的做法實在蠻橫、暴力！我們要求交通部尊重黃春香保留樓梯的訴求，展開對等協商！」





聲援學生下午2時30分在交通部前抗議，希望交通部長林佳龍立即停止施工，交通部派路政司代表出來說明，不過抗爭學生不滿，要求20分鐘內林佳龍出來說明，即便無法到場也要授權交通部代表，表明施工暫停。





然而在下午3時20分仍沒有結果，抗爭學生下午3時20分試圖衝進交通部，衝破拒馬，現場爆發流血衝突，約12個人被壓制警方管束。

到現場聲援抗爭者的時代力量立委陳椒華表示，南鐵東移有很多程序不符合的地方，例如環評變更、換線差沒有施工許可等，不解為何現在要把樓梯拆除，自己上周行文給台南市政府，要求針對僅剩的黃家、陳家訴求進行協調，但很遺憾鐵道局同意，台南市政府不願意，同時譴責警察施暴行為。