台中美容化妝品大展今登場　年度最美麗盛會

2020台中美容化妝品大展今天起，一連4天在台中世貿中心登場，國內外醫學美容化妝品業者齊聚參展，總計規劃逾百展位，是後疫情時代規模最大展出。主辦單位喊出，美妝品1元起標，愛美小資女有福了。

一年一度美麗盛會，由建國科技大學學生舞出「椒色誘惑」揭開序幕。這齣由美容系老師鄭寶琪與李慧玲指導，帶領該校優秀學生共同發揮創意，絕美演出，讓在場觀賞民眾大為驚艷。

▲ 台中美容化妝品大展今登場 ，刺激買氣，超值美妝保養品，破天荒下殺3折起大放送。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.16)

展覽首日，有許多廠商在會場中舉辦「2021年新品上市發表會」與「2020年終美容商品特賣會」；另舞台區規劃美妝教學活動、2021春夏流行時尚彩妝秀、整體造型發表秀，還有「美麗出清」-美妝保養商品1元競標等活動，吸引民眾採購。





主辦單位表示，適逢年終，又到了各種「歡慶主題party」舉辦旺季，為此，特別邀請中部多所大專院校美容科系師生發揮創意，規劃各種主題造型party動感展演發表秀，在為期4天的展覽中，驚豔登場。



▲ 台中美容化妝品大展今登場 ，逾百家國內外業者參展，是年度最靚美麗盛會。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.16)

台中美容化妝品大展同時舉行「2020年HBC國際盃美業暨網路作品技藝賽」，由中華民國女子燙髮美容職業工會全國聯合會主辦，比賽組別包含藝術彩繪、蘊眉、蘊髮工程、皮膚工程、肌膚管理、經絡、芳療、美甲、眉藝、人體彩繪、美容護膚、整體造型、新秘等。

此次展出最大亮點是，匯集最新時尚炫麗美妝產品、醫美保養、美體香氛等產品外，為刺激買氣，一年一度超值美妝保養品，更破天荒下殺3折起大放送，絕對比百貨公司周年慶促銷更優惠。