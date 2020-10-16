維護東沙主權 林俊憲：軍方應考慮由C-130常態運補
維護東沙主權 林俊憲：軍方應考慮由C-130常態運補
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-16 17:02:48｜update2020-10-16 17:03:13
立榮一架飛往東沙的軍包機昨（15）日傳出被香港區管中心拒絕進入飛航情報區，被迫折返回台。民進黨立委林俊憲透過臉書表示，這個情況與半年前傳得沸沸揚揚的中國南海防空識別區有些類似。林俊憲建議，維護東沙島主權，軍方應考慮改由C-130常態運補。
林俊憲說，今年5月時，他曾經質詢國安局關於南海防空識別區的議題，由於台灣在南海擁有太平島，而太平島主要由空軍C-130運補，如果南海防空識別區真的劃設，太平島全境將被涵蓋在其中。屆時我們的軍機飛抵太平島，通報還是不通報？林俊憲表示，東沙的情況更為特殊，由於東沙處於香港飛航情報區範圍內，長期以來台灣的民航機都會向港方通報，尤其最新消息指出只有立榮的航班被拒絕進入，其餘飛機還是照常飛行，擺明針對軍方包機而來。
林俊憲指出，從這個新聞可以歸納出幾個重點：第一，香港確實已經被中共掌控，過去我們認為的香港「第三方」角色已經不存在，軍方或是國安單位有必要調整策略，將香港視為中國內陸的延伸。
第二，這次被拒絕進入的其實是民航機，也正是因為民航機才要通報，那麼軍方是否應考慮比照太平島，由C-130運補？無論如何，對東沙的運輸不可能中斷，如果台灣不表態，很可能就此被侵蝕在這個空域航行的權利。所以台灣還是要飛，不能放任中共劃地盤，既然民航機無法飛行，那就用軍機。林俊憲說，東沙島本來就是台灣的領土，派軍用運輸機飛行也是天經地義的事，一來沒有武裝，不會有挑釁問題，二來要是中共膽敢對我們的運輸機有所動作，就坐實了他們「開第一槍」的事實。把這個兩難丟回中共頭上，他認為是最好的回應方式。