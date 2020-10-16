曾為身價最高閣員 鄭麗君財產大減1億多、賴清德也縮水
曾為身價最高閣員 鄭麗君財產大減1億多、賴清德也縮水
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-16 17:07:59｜update2020-10-16 17:40:44
監察院今（16）日公布第167期廉政專刊，副總統賴清德進行到職財產申報，其與妻子吳玫如存款共644萬2060元，較上期申報縮水近1600萬元，而他名下除了土地、建物及一台汽車外，皆無有價證券、債務、事業投資等項目；而被稱為身價最高的前文化部長鄭麗君，與丈夫沈學榮存款共2432萬3727元。
根據最新一期公布的公職人員財產申報資料，副總統賴清德於7月進行到職財產申報，他與妻子吳玫如存款共644萬2060元，不動產有1筆土地、1筆建物，汽車1輛，有價證券包括股票、債券、基金欄位空白，也無債務跟事業投資，另有妻子為要保人的8個保險保單。而過去在內閣期間，由於財產總和破10幾億，被稱為身價最高閣員的前文化部長鄭麗君，5月進行卸任財產申報，夫妻倆存款2432萬3727元，名下共有4筆土地及10筆建物、汽車1輛，有價證券包括股票、債券、基金欄位空白，保險則有4筆，另有其夫沈學榮個人事業投資4筆共4億975萬元、債權7億1257萬9000元。相較於上期，副總統賴清德存款與上次申報相比縮水1600萬元，而前文化部長鄭麗君相較4月公布的存款大減1億0356萬1529元，不過原因則是為購入2筆土地、6筆建物，房地總價額9390萬豪宅以及信託股票近4000萬元，因此此次財產申報存款僅剩2432萬3727元。