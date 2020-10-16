立榮東沙包機被要求折返 民眾黨擔憂變成重大衝突事件
立榮東沙包機被要求折返 民眾黨擔憂變成重大衝突事件
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-16 17:18:31｜update2020-10-16 17:32:17
立榮航空一架海巡署包機昨（15）日飛往東沙島時被迫折返，原因是香港航管單位通知2萬6000呎以下有危險活動。台灣民眾黨立院黨團今（16）日呼籲政府應向香港方面確認清楚，下週將邀民航局專案報告。
民眾黨黨團表示，在一般民航規範中，香港管制範圍若有任何變動，應提前公告周知；然而香港民航處並未按一般準則公告，卻等到立榮航空飛機飛近其管制區時，才臨時通知要求返航。民眾黨團強調，此事不應輕乎，如果不只是被要求停飛一、兩天，長此以往一定會上升為重大的衝突事件，因為這事關東沙島人員運補及南海局勢。呼籲政府應向香港方面確認清楚，究竟是什麼原因，造成過去可以通過的航線，這次卻不行。民眾黨指出，特別是目前台港之間，包括陳同佳案在內，溝通管道都不夠明確，容易造成雙方交流上的問題，呼籲交通委員會召委下周一(19日)能變更委員會議程，安排民航局來進行專案報告，揭露立榮航空此次事件的更多資訊，並說明後續處理事宜。民眾黨團表示，按一般民航準則，遇到類似爭議，國際民航組織(ICAO)應出面解決，但是台灣自1971年後就不再是會員國之一，民眾黨團因此呼籲政府應藉此機會，持續要求成為國際民航組織的觀察員，保障我國民航權益。