「保護傘」餐廳遭潑糞　北市府：柯已要求警察全力查辦

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「保護傘」餐廳遭潑糞　北市府：柯已要求警察全力查辦

新頭殼newtalk

calendar_today2020-10-16 18:04:05

▲ （圖／新頭殼）
▲ 位於台北市新生南路上一家提供流亡港人在台合法工作的餐廳「保護傘Aegis」遭黑衣人惡意潑糞，北市府嚴厲譴責暴力行為，市長柯文哲第一時間即掌握最新情況，要求警察局全力緝兇。（圖／新頭殼）
位於台北市新生南路上一家提供流亡港人在台合法工作的餐廳「保護傘Aegis」今（16）日遭不知名人士潑灑雞糞，造成店家今明兩天都無法營業，且損失慘重。對此，台北市政府副發言人戴于文表示，北市府嚴厲譴責暴力行為，且市長柯文哲第一時間即掌握最新情況，要求警察局全力緝兇。
「保護傘Aegis」餐廳由香港「反送中」抗爭運動的義務律師黃國桐於今年4月協助在台尋求庇護的香港人維持生計而開設的餐廳，位於台北市新生南路上。
今天中午用餐時間，餐廳內突然進入一名身穿黑色帽T戴口罩的人進入，直接拿著一桶雞屎朝店長及廚房內部潑灑，廚師、店員來不及反應，隨後潑糞者迅速逃離。

對此，北市府副發言人戴于文表示，北市府嚴厲譴責暴力行為，並請警察局全力緝兇。

戴于文說，柯文哲市長第一時間即掌握最新的情況，戴也轉述柯文哲對於該暴力行為，已經要求警察局全力查辦，務必盡速緝拿兇手。

戴于文強調，台北是民主、自由、法治的城市，絕對不能容許暴力事件侵害善良的人民，市長已要求警察局全力緝兇。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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