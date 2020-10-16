撐港餐廳「保護傘」遭惡意潑糞 時力群起譴責籲嚴懲
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-16 17:45:18
香港「反送中」抗爭運動義務律師黃國桐，為協助在台尋求庇護的港人維持生計，今年4月在台北新生南路開設「保護傘」餐廳，不料，今(16)早遭人惡意潑糞，餐具及廚具全數報銷，被迫停業兩日。對此，時代力量立委邱顯智、王婉諭，以及高雄市議員黃捷表達嚴厲譴責，並呼籲警政機關與司法機關，務必嚴懲。
對於「保護傘」餐廳遭潑糞事件，黃捷強烈譴責這樣的暴力行為，並呼籲有心人士停止暴行，她強調，「你們的手段再怎麼骯髒低劣，都不會傷害到台灣人民支持香港追求自由民主的決心」，她也要向香港手足及台灣民眾喊話，威脅不斷逼近，港台越要團結一心，請大家共同關注，除了守住台灣民主的堡壘，也守護受迫的港人。邱顯智指出，先前聲援港人的香港歌手何韻詩，也在光天化日之下遭人惡意潑漆。這裡是自由的台灣，不是暴徒任意逞凶的中國。請警政機關與司法機關，務必嚴懲不貸，讓已逃離恐懼的港人，在台也能安心的住居與工作。
王婉諭也嚴厲譴責這樣的暴力行為，並表示無論立場如何不同，都不該用這樣卑劣的手段惡意攻擊，她強調，台灣聲援香港手足的心，也絕不會被這樣的惡意澆熄。新聞來源為Newtalk 新頭殼