籃球／期待對決松山學弟高國豪 孫思堯先架拐子打招呼
籃球／期待對決松山學弟高國豪 孫思堯先架拐子打招呼
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-10-16 18:07:31
備受矚目的旅美小將孫思堯昨天公布加入新職籃聯盟P.League+的「桃園領航猿」，今(16)日受訪時表示期待和新竹攻城獅、昔日松山高中學弟高國豪對決，開玩笑說，「一上場先幹他一拐。」展現好交情。
璞園籃球隊在新球季兵分兩路跨打兩聯盟，SBL續用舊隊名璞園，新職籃聯盟P.League+則改稱新隊名「桃園領航猿」，昨天宣布旅美小將孫思堯加盟，也預計在本周攻城獅自辦熱身賽首度亮相。孫思堯今天隨隊出現在「2020年molten台灣超級籃球挑戰賽」場邊，透露9月開始到各隊測試，接觸過富邦勇士、寶島夢想家等隊，最後選擇璞園，認為有發揮空間、團隊氣氛好。
被問到是否期待和高國豪交手，孫思堯開玩笑說，「一上場先幹他一拐。」展現兩人好交情，「我們有聊過想去哪，他到新竹有他的考量，在同個聯盟會期待對決。」兩人同樣因疫情暫緩返美，在台透過視訊上課。孫思堯也不介意學弟會比他先站穩球隊先發，霸氣表示，「球隊贏球比較重要，看誰對球隊貢獻比較大，就像字母哥的弟弟一樣，今年在湖人比哥哥先拿到冠軍。」