5萬多支亞洲室內監控遭駭！不雅影片遭上傳成人網站

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5萬多支亞洲室內監控遭駭！不雅影片遭上傳成人網站

四方報/綜合報導

calendar_today2020-10-18 07:00:00

外媒
▲（圖／推特）
根據四方報報導，現代不少家庭開始會在家裡安裝室內錄影機，以防犯罪案件發生時苦無證據。然而近期發生室內保安錄影機遭駭事件，駭客入侵攝像鏡頭，並將影片上傳到成人網站營利，新加坡警方預估至少5萬戶家庭受害。
根據當地媒體報導，這些被散播到成人網站的影片，有的短於1分鐘，有的長達20多分鐘，影片均關於情侶、夫妻、餵母乳的母親和小孩。而這些受害人被散播的影片中，他們都是穿著輕便、裸體或近乎裸體狀態，消息一出引起社會大眾熱議。
最可怕的是不少影片的受害人都能清楚被辨識，場景遍布客廳和寢室，還有人被上傳半開著門使用廁所的影片。而且不少影片的裝潢都是典型公寓的格局，顯示受害者多來自普通市民。受害者們一開始安裝室內監控系統的目的通常是要遠程守護兒童、老人、看護或寵物的安危，且多數人以為不會遭駭而安心使用。

而幕後黑客小組平時會在社群平台Discord上發布消息，群組內在全球約有1000名成員，在週六（10月10日）又新增了70多名訂閱者。這些訂閱者付費150美金（約等同於4500元新台幣）就可終身觀看超過3TB的監控影片。

受害者來自非常多國家，除了新加坡，還包括泰國、南韓和加拿大。吸引人訂閱的免費「試閱版」有700MB，內含4000多支影片和照片供人取用。不過新加坡警方也發現，大部份被駭的攝像機IP位址在新加坡。

該駭客集團更聲稱能夠入侵超過5萬支家庭用監視器，他們更表示會傳授VIP用戶如何在線觀看駭入的監視器，以及如何錄下該監視器的畫面。

根據外國媒體，亞太地區的Check Point 軟體技術有限公司 (Check Point Software Technologies)的架構師（ solution architect） Clement Lee表示不少家用監視器都有可能已被駭入。「畢竟幾乎所有家用監視器都能遠端觀看和操作，這些用戶都是受害者或潛在受害者。」
「駭入攝像機的確是有可能的，假如用戶帳密太簡單，破解並不難。」他說。「絕對不要相信任何相機是安全的，最佳避免自己成為受害者的方式是，避免分享任何個人隱私影片到網路上。一旦上傳到雲端，就有風險。」
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