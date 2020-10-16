不懼疫情！全聯年營收盼破1400億　點數經濟搶紅金商機

不懼全球疫情的延燒，全聯千家

門市穩坐超市龍頭寶座，今年雖然剛邁入第四季，但整體營收成長可期，全

聯行銷部協理劉鴻徵

表示，今年全年目標營業額突破1400億大關不是問題，甚至全聯現在也加入了

生活繳費，透過旗下PXPay，希望讓支付APP不只是購物支付，也能透過繳費增加使用頻率，拉高客戶黏著度。

全聯今年也持續聚焦紅金商機，在下半年疫情趨緩之際，推出各類知名紅白酒，囊括像是法國、西班牙、義大利等知名產酒國，除此之外，還結合頂級工藝杯換購活動，讓民眾輕鬆買到高CP值葡萄酒外，還可以用頂級酒杯細細品嚐好酒滋味。

根據全聯指出，目前全聯光是葡萄酒販售種類，就高達近220款，南北半球佔比大約4:6，全聯紅白酒類的業績，也維持連續四年的雙位數成長，葡萄酒客單價也提升了15％，統計光是去年就銷售了170萬瓶。

除了葡萄酒，全聯近年在啤酒銷售上也很穩定，劉鴻徵表示，啤酒銷售業績直線成長，加上提供很多折扣，相較於其他通路更有購買誘因，從去年開始，全聯就已經打敗超商，成為台啤的最大販售通路。目前全聯一年酒類銷售額達60億，其中，啤酒就是最大宗占比達6成，現在全聯也致力於葡萄酒等酒類的銷售，因此特別推行頂級酒杯集點活動，希望推升進口酒類銷售買氣。

另外不只全聯，家樂福、愛買也都推集點換購活動，希望增加買氣、提升客戶黏著度，像是愛買在10月底將推出鍋具換購，從餐盤到鍋具通通囊括，希望激起民眾的集點換購熱潮。