Lexus IS 二度改款登台！190萬起展開預售

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Lexus IS 二度改款登台！190萬起展開預售

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calendar_today2020-10-16 18:25:01

Lexus IS 二度改款登台！190萬起展開預售
▲ Lexus IS 二度改款登台！190萬起展開預售
第二度小改款的 Lexus IS 以 2021 年式身份正式登台，Lexus 總代理和泰汽車於 10 月 16日正式開始預接訂單，提供單一動力車型 IS 300h，具備豪華版（190萬）、頂級版（199萬）、 F SPORT 版（199萬）三種等級。
新家族風格導入  貫穿式尾燈為特色
本次改款 IS 在全車多處外鈑件均經重新設計，導入 Lexus 新世代之家族語彙：全新 Spindle Grille 紡錘型水箱護罩與全新頭燈組，打造出更銳利之車身線條，同時搭配貫穿式 LED L-Shaped 尾燈，讓車輛辨識度大幅提升。此外，全新 IS 搭載之鋁圈均較現行車款加大 1 吋重新詮釋IS之霸氣與動感。

IS 300h 車身尺碼為 4710x1840x1435mm，軸距長度 2800mm 。
IS 300h 車身尺碼為 4710x1840x1435mm，軸距長度 2800mm 。
頂級版預接單價自新台幣 199 萬元起。
頂級版預接單價自新台幣 199 萬元起。
車頭導入新世代之家族語彙 Spindle Grille 紡錘型水箱護罩。
車頭導入新世代之家族語彙 Spindle Grille 紡錘型水箱護罩。
頂級版配備三眼式 LED 頭燈。
頂級版配備三眼式 LED 頭燈。
貫穿式 LED 尾燈為最大辨識特色。
貫穿式 LED 尾燈為最大辨識特色。
IS 300h F SPORT 版本預接單價為新台幣 199 萬元起。
IS 300h F SPORT 版本預接單價為新台幣 199 萬元起。
Spindle Grille 紡錘型水箱護罩與兩側氣壩全改為黑色高光澤處理。
Spindle Grille 紡錘型水箱護罩與兩側氣壩全改為黑色高光澤處理。
F SPORT 版 配備 19 吋燻黑鋁圈。
F SPORT 版 配備 19 吋燻黑鋁圈。
F SPORT 版本才有的專屬尾翼。
F SPORT 版本才有的專屬尾翼。
下方分流器也採取黑色高光澤處理。
下方分流器也採取黑色高光澤處理。
中控台搭載 8 吋控式螢幕。
中控台搭載 8 吋控式螢幕。
同樣配備有 Remote Touch 資訊整合操控介面。
同樣配備有 Remote Touch 資訊整合操控介面。
頂級版採用豪華真皮座椅。
頂級版採用豪華真皮座椅。
標準乘坐狀態時後廂置物容積為 450 公升。
標準乘坐狀態時後廂置物容積為 450 公升。
F SPORT 版提供紅色皮革內裝選擇。
F SPORT 版提供紅色皮革內裝選擇。
賽道研發  操控表現再提升

為賦予 IS 更佳之操控反應性，並作為 Lexus 之 Sport Hybrid 運動化代表車型，IS 成為首台透過 Shimoyama 測試賽道*所開發與調校車款。Lexus 原廠除對懸吊系統進行優化，更導入 Swing Valve 機械式可變阻尼（一般車型專屬）與 AVS 可變式阻尼（F SPORT 專屬），亦重新編寫油電控制系統，同時搭配加大之胎圈組，提供駕駛更線性與直接之感受。

*Shimoyama 賽道係 TMC 參考過去於全世界測試與車輛開發的經驗，並仿照以嚴苛著名的紐柏林北賽道，於2019 年所全新開發的測試中心，目的是為打造出更具駕馭樂趣之車款。

油電動力系統以 2.5 升自然進氣汽油引擎為基礎，最大綜效馬力為 223 ps。
油電動力系統以 2.5 升自然進氣汽油引擎為基礎，最大綜效馬力為 223 ps。
動力銜接 CVT 電子無段變速系統。
動力銜接 CVT 電子無段變速系統。
標配 LSS+2.0  主動安全防護再進化

IS 標配整合四大主動安全系統之 Lexus Safety System + 2.0 智動駕駛輔助系統，並結合 BSM 盲點偵測警示、ICS 智慧停車輔助、全車 8 具 SRS 安全氣囊等先進主被動安全科技配備，使車主享受操駕樂趣之餘，也能享有全方位的行車安全。此外，車室內導入全新之 8 吋多媒體觸控螢幕，以及 Carplay 與 Android Auto 智慧型手機連結功能，讓車主在日常使用便利性上亦同步大幅提升。

為滿足不同消費族群對於配備的需求，全新 IS 300h 設定豪華、頂級與 F-SPORT 共 3 個等級，並較現行 IS 300h 大幅降低入手門檻，正式上市前將以 190 萬元起接受客戶預先下訂（多退少不補），熱愛 IS 之消費者可直接洽詢全台 Lexus 展示據點，洽詢下訂相關事宜。相關資訊亦可上 Lexus 官方網站查詢。

https://www.lexus.com.tw/event/2020ISintroduce

車型

等級

預接單價 (萬元)

IS 300h

豪華版

190萬

頂級版

199萬

F SPORT版

199萬

*頂級版如欲選配天窗，需另外加價5萬元
**建議售價將於上市後正式公告，多退少不補
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