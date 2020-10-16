▲ Lexus IS 二度改款登台！190萬起展開預售

本次改款 IS 在全車多處外鈑件均經重新設計，導入 Lexus 新世代之家族語彙：全新 Spindle Grille 紡錘型水箱護罩與全新頭燈組，打造出更銳利之車身線條，同時搭配貫穿式 LED L-Shaped 尾燈，讓車輛辨識度大幅提升。此外，全新 IS 搭載之鋁圈均較現行車款加大 1 吋重新詮釋IS之霸氣與動感。
賽道研發 操控表現再提升
為賦予 IS 更佳之操控反應性，並作為 Lexus 之 Sport Hybrid 運動化代表車型，IS 成為首台透過 Shimoyama 測試賽道*所開發與調校車款。Lexus 原廠除對懸吊系統進行優化，更導入 Swing Valve 機械式可變阻尼（一般車型專屬）與 AVS 可變式阻尼（F SPORT 專屬），亦重新編寫油電控制系統，同時搭配加大之胎圈組，提供駕駛更線性與直接之感受。
*Shimoyama 賽道係 TMC 參考過去於全世界測試與車輛開發的經驗，並仿照以嚴苛著名的紐柏林北賽道，於2019 年所全新開發的測試中心，目的是為打造出更具駕馭樂趣之車款。
標配 LSS+2.0 主動安全防護再進化
IS 標配整合四大主動安全系統之 Lexus Safety System + 2.0 智動駕駛輔助系統，並結合 BSM 盲點偵測警示、ICS 智慧停車輔助、全車 8 具 SRS 安全氣囊等先進主被動安全科技配備，使車主享受操駕樂趣之餘，也能享有全方位的行車安全。此外，車室內導入全新之 8 吋多媒體觸控螢幕，以及 Carplay 與 Android Auto 智慧型手機連結功能，讓車主在日常使用便利性上亦同步大幅提升。
為滿足不同消費族群對於配備的需求，全新 IS 300h 設定豪華、頂級與 F-SPORT 共 3 個等級，並較現行 IS 300h 大幅降低入手門檻，正式上市前將以 190 萬元起接受客戶預先下訂（多退少不補），熱愛 IS 之消費者可直接洽詢全台 Lexus 展示據點，洽詢下訂相關事宜。相關資訊亦可上 Lexus 官方網站查詢。
https://www.lexus.com.tw/event/2020ISintroduce
*頂級版如欲選配天窗，需另外加價5萬元
車型
等級
預接單價 (萬元)
IS 300h
豪華版
190萬
頂級版
199萬
F SPORT版
199萬
**建議售價將於上市後正式公告，多退少不補