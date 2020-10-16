腦中風可預防？醫籲「三少一多」護血管　三高族群規律用藥

腦中風不但可能影響大腦功能，更是國人主要的死亡原因之一。根據衛福部108年國人死因統計，腦血管疾病為國人十大死因第4位，死亡人數達1萬2176人，平均每43分鐘即有1人死於腦中風。
雙和醫院中風中心主任陳龍醫師指出，腦中風分為梗塞性及出血性腦中風，研究資料顯示，高達4至5成以上的出血性腦中風患者，到院前已心跳停止、沒有血壓，來不及急救就已經死亡，尤其是腦幹出血，平均死亡率更高達6成以上。
陳龍說明，出血性腦中風是因腦血管破裂引起，常見原因包括：高血壓、蜘蛛膜下腔出血、動脈瘤破裂。一旦發生腦出血，血塊會壓迫鄰近腦組織、腦壓升高，嚴重時就會造成昏迷、死亡。認識相關症狀、立即就醫接受治療，是搶救中風患者生命的重要關鍵。
手腳無力誤以為工作疲勞 腦中風急救需要及時取栓
台灣有8成的中風為「梗塞性中風」，是血栓堵塞造成，症狀發生後經評估，應在4.5小時內施打靜脈血栓溶解，國人對於中風徵兆「臨微不亂」──「臨」時手腳軟、「微」笑也困難、講話「不」清楚、別「亂」快送醫──的警覺性仍有不足。或是在中風發生後，誤信民俗偏方導致嚴重後遺症。
新北市消防局緊急救護科科長林士閔表示，常遇到民眾在中風徵兆發生時未計及察覺，誤以為是工作疲勞導致手腳無力、臉歪嘴斜、口齒不清。也有民眾在中風症狀發生後，自己搭計程車或開車去醫院，錯失了緊急處置的黃金時間。提醒民眾不可誤信民俗療法，自行放血、針扎手指頭、手指掐人中等，都是錯誤迷思。
預防腦中風四大生活原則 三高病人謹記定時服藥
一名67歲張姓女子，本身有慢性病史，近期因疫情未定時回診，一日忽然發生眼睛上吊並出現無意識症狀，但約10分鐘就恢復，隔天又發生頭暈、不舒適，5分鐘後就癱軟昏迷，幸好通知救護車10分鐘內送抵雙和醫院急救，順利挽回生命。雙和醫院院長吳麥斯指出，雙和醫院整合鄰近醫療機構組成動脈機械取栓治療聯絡網，北起基隆、東抵宜蘭、南至桃園地區內的北台灣250萬人口，都可即時接受取栓救護。
臺北神經醫學中心杜永光院長強調，腦中風往往來得突然，讓人措手不及。除嚴重致死外，多有後遺症出現，僅十分之一的病人可恢復到原先狀態。杜永光表示，腦中風是可以預防的，只要清楚瞭解腦中風的危險因素並配合定期檢查，尊守「少油、少鹽、少菸酒、多運動」的四大生活原則，而有三高的病人務必定時服藥，建立良好的生活習慣，就能遠離腦血管病變的威脅。
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