陳菊爭取經費發包　彌陀漁港水環境工程獲NGO評為金蘋果

彌陀水環境工程為前瞻基礎建設水環境計畫，在規劃設計過程均以「水與環境」之核心價值來思考，營造「魅力水岸」同時須兼具生態復育及保護，且從工程在規劃、設計、施工及後續使用維護階段均充分與當地漁民團體及發展協會等進行溝通及意見交流，確保工程興建後，能符合當地民眾之期待。
海洋局表示，工程係於107年3月12日在前市長陳菊任內爭取預算，並於同年12月13日完成規畫設計發包。彌陀水環境工程為前瞻基礎建設水環境計畫，在規劃設計過程均以「水與環境」之核心價值來思考，營造「魅力水岸」同時須兼具生態復育及保護，且從工程在規劃、設計、施工及後續使用維護階段均充分與當地漁民團體及發展協會等進行溝通及意見交流，確保工程興建後，能符合當地民眾之期待。
該工程於108年3月開工，12月底完工，經費約為4,200萬元，除改善後提供漁船安全便利之作業環境外，也透過觀海廊道、共融遊具、人造沙灘、防坡堤美化等營造，營造彌陀漁港友善親水環境，且對於生態環境有正面效益之發展，促進地方相關產業共榮發展。
海洋局指出，工程完工開放後，假日人潮眾多，提供民眾親水環境，對於漁港轉型、多元化發展及當地觀光產業有顯著提升，有助於民眾對於政府興辦「全國水環境改善計畫」正面之認同感，海洋局非常感謝中央挹注經費，當地中央及地方民意代表及彌陀區漁會相關協助，使工程能順利推動，同時感謝「台灣河溪網」給予本工程之肯定，爾後海洋局辦理漁港相關建設時會同時考量對生態之影響及保育，留給後代子孫有更美好的生活環境。