三合獨居長者歡喜出遊　台灣高鐵、鎮長溫馨接送

桃園一日遊出發前，高鐵雲林站副站長陳家佑獻上一張象徵性的大幅高鐵車票給阿公阿嬤，大家都咧嘴笑得好開心，顯見他們對這次旅遊的期待。
提供落地招待的台灣晶技公司董事長林萬興已在桃園高鐵站等候接待，隨團照顧的虎尾鎮鎮長丁學中指出，感謝台灣高鐵公司及台灣晶技公司回饋地方照顧弱勢，對弱勢獨居長者的關懷，幫助他們實現這趟旅程，相信他們一定能留下美好回憶。
虎尾鎮三合社區發展協會理事長林昆座表示，每次訪視村里的弱勢獨居長者時，都能感受到長輩們最希望的是有人陪他們說話或出門走走，因此他許下願望，希望能帶長輩們出門旅遊，但長者行動不便，加上經費拮据，遲遲難以成行。
台灣高鐵公司雲林站站長高誌隆表示，台灣已邁向高齡化社會，身邊長者需要眾人多關心，希望這次活動，不但能讓長輩們體驗高鐵快速便捷及舒適友善的乘車服務，也能增加高齡者與社會的互動，促進身心健康。
高誌隆又說，未來高鐵公司將持續實踐企業社會責任，讓每一輛高鐵列車不只是載客的交通工具，更是傳遞愛與幸福的列車，實現台灣高鐵「成為引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景。
阿素婆婆時常獨自坐在自家門口，每天看著外邊巷子來往行人，嘴上說著活到這把年紀，沒甚麼盼望的念頭，也從沒看過高鐵。但她一聽說這次有機會搭高鐵去桃園參觀水族館一日遊，顯得非常開心，跟鄰居說了好幾次要搭高鐵去玩。