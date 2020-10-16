讓視界無礙 117位清寒國中學子獲免費配鏡
記者葉靜美/彰化報導
calendar_today2020-10-16 21:00:00
小小一付眼鏡，對弱勢家庭可能是大大的負擔，因負擔不起，而讓孩子延後甚至不配鏡，為此，救國團彰化縣團委會、彰化驗光師公會共同合作，並號召愛心人士共襄盛舉「愛、讓視界無礙」，為彰化縣境內117位家境清寒的國中學生，提供免費更換鏡框鏡片的機會，並在今（16）日舉行捐贈儀式。
國內學童近視率高，國中生更高達89%需配戴眼鏡，對弱勢家庭而言，配鏡是很大的負擔；彰化救國團會長陳杉銘在會中分享親身經歷，他說，在東部偏鄉碰過一位國中孩子，在接受免費配鏡服務、戴上眼鏡時，開心的說，終於能看清楚黑板了，聞之令人鼻酸。救國團彰化縣團委會與彰化驗光師公會合作「愛、讓視界無礙」，免費為彰化縣境內117位家境清寒的國中學生更換鏡片，更換鏡片的費用，部分由救國團號召社會各界善心人士認養每位學生500元，其餘則由響應活動的眼鏡行自行吸收，117位學生已全數獲得認養。
彰化驗光師公會副理事長呂志忠說，公會將全力支援這次的活動；與會的彰化縣政府教育處長陳逸玲表示，希望讓預防的觀念能向下札根，減少學童近視的發生。救國團彰化縣團委會總幹事葉慶壽指出，求學階段近視平均每年會增加100度，換眼鏡已對清寒家庭造成負擔，往往經濟考量下就採取延後配鏡、甚至不配鏡。這次活動的眼鏡愛心兌換券會送至各國中，清寒學生只要持券在月厎前到特約眼鏡行，就能免費驗光、更換鏡框鏡片。