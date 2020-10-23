劇場共融／「聽」舞蹈、「看」音樂　兩廳院多了不同選擇

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近幾年兩廳院透過軟體資訊提升、人員服務與硬體設施的整合，將空間升級，並增設輪椅席、優化無障礙設施，希望提供更多無障礙的觀賞體驗。兩廳院藝術總監劉怡汝認為，「藝術應該進到每一個人的生活中，提供給每個人養份，應該是每個人可以選擇要不要進到劇院，而不是進不了劇院。」而兩廳院作為國家場域，更應該成為號召者。
緊接著10月底即將登場的無垢舞蹈劇場《花神祭》，今年也首次參與兩廳院共融劇場計畫，將以「口述影像」的方式呈現舞蹈表演，無垢藝術總監林麗珍說，雖然以口述影像呈現舞蹈表演還不成熟，但劇場藝術是無止境的，口述影像也是，「所以這部分只是個開始，但是個充滿的開始。」
而作為此次《花神祭》的口述影像老師吳宜穎則分享，自己就像是個考古學家，需要完整理解舞蹈的創作意境與理念，對自己的口述影像表現才「勉強及格」，透過動作的陳述和生活化的經驗舉例，不過度的形容，以保留舞蹈意境，同時也不能過度保留讓視障者難以理解舞台上的表演，可以說是工作上的一大挑戰。
樊宗錡的台味歌舞戲《十二碗菜歌》中，以許多經典傳唱的台語老歌穿插其中，也不乏國語、日語的演繹，樊宗錡說，要把抽象的感受化成文字是無止境的工作，但透過比較細膩的形容，用文字去思考聲音，讓聽障者感受到音樂的風格或是情感、溫度上的變化，就是情境字幕的重點。
而周東彥則是以智慧型手機和觀眾互動、和台北酷兒族群以工作坊方式共製的作品《虛擬親密》，由於沒有固定的腳本，周東彥認為這不是個適合製作情境字幕的作品，不過他指出，這是個分享多元性、看見異性戀與性少數故事中異同的作品，因此要讓聽障者也能和一般民眾一樣觀賞表演。
兩廳院表示，延續30周年國家戲劇院空間升級與無障礙設施優化，如協助輪椅席領位、視障朋友捷運站引導、服務臺聽力輔助線圈、手語導覽，配合節目推出口述影像、有聲節目單等周邊服務。讓每個人都擁有欣賞表演藝術的選擇權，不會因自身的條件而權益受限。