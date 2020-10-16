蘭陽媽祖文化節 五行火神陣除疫保安
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-10-16 21:03:49
「2020蘭陽媽祖文化節」將於本（10）月23日至25日進行3天2夜的鐵道及陸上巡境;因為疫情的關係，今年遶境活動的儀典採簡單隆重方式辦理，並以「和眾神搭火車去祈安」、「遶境祈福、除疫保安」為活動主軸，同時特別安排「火神陣」的陣頭，隨媽祖遶境蘭陽，破穢除氛保安。
2020蘭陽媽祖文化節活動，適逢防疫新生活期間，縣府表示，依據古禮效法古代道家儀典，來引動大自然力量，集眾人誠心願力，並從五行角度規劃「火神陣」，寓意是用火來剋制邪金（COVID-19新冠肺炎），並隨媽祖眾神遶境蘭陽，廣布神威來驅除瘟疫災情，達到淨化地方、安定人心、消災賜福、風調雨順、國泰民安、縣運昌隆、萬民健康、安居樂業之目的。今(16)日在中興文創園區特別舉行火神陣暨授旗儀式，縣長林姿妙表示，2019北台灣媽祖文化節活動圓滿成功，迴響熱烈，特別要感謝去年的主祀宫廟南方澳南天宮的大力支持，今年，將延續這份感動，邀請所有信眾，再次來到宜蘭跟隨媽祖感動相逢。今天的主帥宫傳承授旗儀式，由南方澳南天宮將主帥宫令旗交接給今年的主祀宫廟羅東震安宮，象徵要將蘭陽媽祖宗教文化精神，繼續傳承下去。