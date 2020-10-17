怒吼新聞自由今安在？鄭麗文：民進黨蠻橫專制要滅中天
怒吼新聞自由今安在？鄭麗文：民進黨蠻橫專制要滅中天
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-17 08:00:00
中天電視是否遭NCC撤照引發外界關注，台北市議員羅智強13日在臉書稱，有深喉嚨向他爆料「中天關定了」，引發軒然大波，中天電視隨後做出回應表示，「不容政治黑手關掉中天，台灣不能只有一種聲音」！對此，除了連勝文稍早在臉書再表態稱，只要民進黨基於政治理由將中天新聞關台的那一天，就是民進黨再度失去政權倒數開始的第一天之外，立委鄭麗文也質疑，新聞自由今安在哉?民進黨蠻橫專制要滅中天。
連勝文在臉書寫下，我很少看電視，更少看政論節目，況且中天報導的新聞內容，也不是每一則我都認同！但重點是不管你喜不喜歡一個媒體，都不能因為執政者個人好惡，或者政黨的利益而決定剷除這個媒體！而鄭麗文也批評，蔡政府長期視中天為眼中釘、肉中刺，中天可能撤照一事，早已傳的風風雨雨、聲浪不斷。湊巧的是，今年5月總統府密件外流事件，已經提及:「NCC 3名新任委員中2人偏綠，可以配合處理中天，其中一位比較理想色彩，陳耀祥以後會負責溝通」。
鄭麗文指出，顯然比起假消息，蔡政府更在乎的是中天快點撤照。雖然無法預測花招百出的執政黨，會不會在10/26的聽證會扣中天新帽子，會不會有新的理由、新的標準？但可以預期的是執政黨鴨霸、蠻橫、專制的作風，就是要消滅中天。原來民主、新聞自由、反對與制衡、多元的聲音，在號稱民主進步的執政黨眼中，竟是如此不重要、如此卑微。新聞來源為Newtalk 新頭殼