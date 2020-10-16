今夜你最棒！蔡英文跨海抵澎表揚109年全國模範漁民

全國漁民節首次將活動移至離島，總統蔡英文親臨會場表揚全國模範漁民，賴峰偉、澎湖縣議會議長劉陳昭玲、立委楊曜、農委會主委陳吉仲、農委會副主委陳添壽、漁業署長張致盛、全國漁會理事長許德祥、澎湖區漁會理事長吳良添、海巡署金馬澎分署分署長廖德成都到場肯定漁民對漁業經濟發展的付出與貢獻。
賴峰偉表示，澎湖只是世界的一個小角落，但在縣府、立委、議會同心下，繳交了許多漂亮的成績單，除了維持「零確診」外，在環保、教育、體育等各方面都拿了許多全國第一，這是縣民辛苦流汗的成果，期許繼續進步，成為台灣的模範縣市。
蔡英文說，台灣有許多表現優秀的漁民，對於漁業、漁村、海洋環境有很大的貢獻，她謝謝大家對政府的支持，向所有模範漁民、優秀漁民說，「台灣有你們真好」！希望農業能做得更好，漁民朋友的生活、收入可以更好，政府會編列預算負擔基礎設施，讓整體基礎漁業更好。
今年全國漁民節系列活動，表揚12位模範漁民、20位優秀漁民及39位資深績優員工，主辦單位除現場安排農漁特產品市集、食魚主題活動、漁業成果展以及海洋廢棄物循環利用主題活動外，還邀請資深藝人許效舜串場主持，藝人方怡萍、高向鵬、向蕙玲、孫淑媚等知名歌手接力開唱，帶給全國模範漁民及漁會代表愉快夜晚。
一連三天全國漁民節慶祝活動，以「菊島漁民季」為主軸，活動期間提供澎湖在地風味美食，黃金鯧魚塊、酥炸丁香魚、紫菜蝦餅和炒小管等澎湖漁產小吃每日上午11點半、下午1點半、3點半免費限量供應，讓民眾可以透過活動認識澎湖漁業與食魚文化。