民航局公布錄音通聯抄件紀錄！還原立榮包機被迫返航始末
民航局公布錄音通聯抄件紀錄！還原立榮包機被迫返航始末
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-16 21:27:01
立榮航空B7-9051次軍包機昨日執行東沙島飛行任務時，遭香港區管中心拒絕進入飛航情報區，交通部民用航空局今（16）日公布通聯紀錄，還原立榮航空被迫返航事件過程，根據錄音抄件內容顯示，港方表示26000公呎以下是危險區域，並指出「無法接受該航空器（指立榮）進入」，我方則基於飛安被迫返航。
民航局今日公布公布立榮9051航班與香港飛航情報區區管中心通聯紀錄，還原我方立榮航空由高雄小港機場飛往東沙的包機，香港區管中心與我方區管中心航管交接過程。根據通聯錄音抄件紀錄顯示，15日上午9時36分時由香港方先發話給我方，並指出立榮航空航班9051飛經區域26000呎以下有危險活動無法進入，我方則表明事前未接收到相關訊息，並不清楚危險緣由，且詢問是否為「軍演」？但香港方則回應稱「無法告訴你更多，但那裡有一個危險區在那裡」，且稱26000呎以上才是安全高度。最後更直言「香港無法接受該航空器（指立榮）進入。
而後，我方詢問危險區的時段何時解除？並追問是否有發布飛航公告(NOTAM)？香港方當下僅回應無法告知解除時間，且並無發布飛航公告，僅再次強調這個高度在香港飛航情報區並不安全；後續則在當日晚間6時24分經香港通知危險區域結束。民航局表示，根據通聯紀錄。我方被迫返航，並非港方所稱主動取消。因此鄭重呼籲港方應釐清並說明本次事件過程及原因，並希望類似影響飛安事件不再發生，也期待港方未來應依照國際規範，和我方共同維護國際飛航的安全及秩序。