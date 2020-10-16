本土登革熱疫情未歇！新北再增2例確診　累積共45例

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本土登革熱疫情未歇！新北再增2例確診　累積共45例

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-10-16 21:50:40

五寮里消毒
▲疾管署今（16）日公布國內新增2例本土登革熱病例，2名個案均居住於新北市，截至目前新北市累計共45例。(圖/新北衛生局提供)
疾病管制署今（16）日公布國內新增2例本土登革熱病例，為新北市板橋區港嘴里60多歲男性及蘆洲區保和里80多歲男性，其中板橋區個案有三峽區五寮里活動史，研判為新北群聚感染新增個案，根據統計，國內今年截至目前累計65例本土病例，其中有45例住在新北市，總數約在全國7成，另20例則居住在桃園市。
疾管署表示，確診2人近期均無出國史，但板橋區個案有三峽區五寮里活動史，個案於10月5日至13日間因頭痛、發燒及腹瀉症狀多次就醫，13日就醫時因登革熱NS1快篩陽性，由醫院採檢通報，經檢驗確診。依個案活動史研判，為五寮里群聚之新增個案，本起群聚累計44例確診；截至目前衛生單位已匡列具相關接觸史民眾共616人，其中採檢597人，檢驗陽性38人(含桃園市八德區1案)、陰性550人、檢驗中4人及5人待二採，社區監測將持續至11月5日。
另名蘆洲區個案為10月7日公布個案的家人，10月12日因出現頭暈及發燒症狀就醫，13日因持續發燒再次就醫，醫院進行登革熱NS1快篩陽性後通報，經檢驗確診。由於蘆洲區2個案近期均無五寮里活動史，將進一步調查以釐清感染源；衛生單位截至目前已匡列、採檢具相關接觸史民眾共18人，其中1人陽性、16人陰性、1人待二次採檢，社區監測將持續至11月12日。

疾管署統計，國內今年截至目前累計65例登革熱本土病例，45例居住新北市(三峽區37例、蘆洲區3例、土城區2例、板橋區、中和區及樹林區各1例)，20例居住桃園市(桃園區15例、龜山區3例、八德區及中壢區各1例)；另累計60例境外移入病例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。

疾管署再次呼籲，目前為登革熱流行季節，且近期各地降雨機會多，民眾應加強戶內外環境巡查，澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生；此外，平時如有儲水澆灌農作物的習慣，應將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，並留意蓋子不能積水、細紗網拉平且無下垂於水中，避免成為孑孓孳生的死角。
此外，民眾若需長時間在戶外活動，請做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；一旦有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。
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